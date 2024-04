НПО прекращают сотрудничество с Парламентом по законопроекту

После решения «Грузинской мечты» повторно инициировать законопроект об «иностранных агентах», Грузинская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства объявила 4 апреля, что приостанавливает действие Меморандума о сотрудничестве с Парламентом.

Около 200 организаций Грузинской национальной платформы Восточного партнерства заявляют: «мы оскорблены нарушением правящей партией обещания обществу – не возвращаться к закону о т.н. «агентах». Организации заявляют, что «повторное инициирование законопроекта правящей командой несовместимо с государственными интересами, культурой и грузинскими традициями».

«Нарушение обещания, отказ от своего слова – это характеристика российской политики, которую Россия неоднократно применяла против цивилизованных стран, в том числе и Грузии. Это наносит репутационный ущерб Грузии и каждому из ее граждан. Повторное инициирование законопроекта противоречит европейской интеграции Грузии, и его принятие в итоге похоронит историческую цель населения Грузии – стать членом ЕС», – говорится в заявлении.

Платформа отмечает, что она пыталась вести активный диалог с Парламентом для интеграции Грузии в Евросоюз, а также подписала Меморандум о сотрудничестве, который был положительно оценен Евросоюзом. Однако после решения «Грузинской мечты» платформа решила приостановить действие меморандума и призвала правительство прекратить саботировать западное будущее Грузии. Платформа призывает правящую команду отозвать инициированный законопроект.

«Как организации-члены Грузинской национальной платформы, мы твердо стоим на страже европейской интеграции. Мы будем непоколебимо защищать демократию, свободу, справедливость, равенство, национальные интересы Грузии и не позволим никому лишить нас европейского будущего, завоеванного борьбой многих поколений», – говорится в заявлении.

