ЕС: повторное инициирование закона об «иноагентах» вызывает «серьезную обеспокоенность»

4 апреля Евросоюз отреагировал на повторное инициирование «Грузинской мечтой» законопроекта об «иностранных агентах» и заявил, что «заявление правящей партии Грузии относительно повторного внесения законопроекта «о прозрачности иностранного влияния» вызывает серьезную обеспокоенность».

В заявлении Евросоюз отмечает, что «прозрачность не должна использоваться как инструмент ограничения способности гражданского общества действовать свободно» и призывает политических лидеров Грузии «принять и осуществить реформы, соответствующие заявленной цели вступления в ЕС и поддерживаемой подавляющим большинством граждан Грузии цели».

Согласно заявлению, «ЕС обеспокоен тем, что он (законопроект) по-прежнему обсуждаться, несмотря на сильную общественную и международную реакцию в 2023 году».

ЕС напоминает о прошлогоднем обещании правящей партии «безоговорочно отозвать» законопроект и заявляет, что «создание и поддержание благоприятной среды для организаций гражданского общества и обеспечение свободы СМИ являются основой демократии. Это также имеет решающее значение для процесса вступления в ЕС».

В Евросоюзе отмечают, что статус кандидата Грузии был предоставлен при условии, что будут предприняты шаги в соответствии с рекомендацией Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года. «Шаг 9 включает рекомендацию Грузии обеспечить свободное функционирование гражданского общества, а Шаг 1 призывает Грузию бороться с дезинформацией, направленной против ЕС и его ценностей».

«ЕС призывает Грузию выполнить свои обязательства в области содействия демократии, верховенству закона и правам человека», – говорится в заявлении.

