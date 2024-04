Президент Зурабишвили: «Грузинская мечта» саботирует европейское будущее Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на брифинге 3 апреля, что «Грузинская мечта» «показала свое лицо» и саботирует европейское будущее Грузии. Такое заявление она сделала после того, как лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе выступил с заявлением о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах».

«Грузинская мечта очень ясно сделала свою заявку. Она сказала Европе нет по всем направлениям, что было написано в предыдущих рекомендациях и что написано в сегодняшних девяти рекомендациях. По всем возможным вопросам, которые определяют наше будущее и начало переговоров о вступлении, она дала четкий отказ по всем этим направлениям», – сказала президент.

Помимо других вопросов, президент раскритиковала правящую партию за отказ провести судебную реформу, чем, по ее словам, Грузинская мечта поставила под угрозу европейское будущее Грузии. «Грузинская мечта» стала объектом ее критики также из-за отказа упростить голосование для эмигрантов, обеспечить честные выборы, реализовать антикоррупционные меры, а также из-за выдвижения ультиматумов США.

Что касается гендерного равенства, президент заявила, что правящая партия отказалась защищать права женщин, что, по ее словам, было единственной выполненной рекомендацией среди других рекомендаций ЕС.

Президент также обвинила правящую партию в попытке вызвать «раздражение» в грузинском обществе «провокационным» законом о «ЛГБТ-пропаганде» или повторным инициированием российского закона об «иноагентах».

«Ответ на все это, на эту невоспитанность, на эту грубость и на это очень большое оскорбление Грузии, которое называется российским законом и российским направлением, – ответ один и только один, это то, что нужно сказать то что нам следует по-европейски через выборы», – заявила президент, добавив, что «мы должны пойти на выборы под одним европейским флагом, возможно, с несколькими партиями, но под одним флагом».

В этом контексте она также отметила, что ведется работа над Европейским планом действий, что «не означает объединения партий, а означает их укрупнение, и что главное, это означает объединение общества, национальное согласие по Европе».

По мнению президента, «Грузинская мечта» не имеет ни грузинского, ни европейского воодушевления. «Россия никогда сюда не вернется», – добавила она.

