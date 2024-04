НПО: судьи, попавшие под санкции, обращаются в суд, чтобы защитить себя от антикоррупционного контроля

5 апреля три местные неправительственные организации заявили, что Тбилисский городской суд остановил процесс проверки деклараций об имущественном положении четырех судей. Среди этих судей есть двое судей, попавших под санкции Госдепартамента США за «причастность к значительной коррупции» – Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. НПО также считают, что они осуществляют ненадлежащий контроль над другими судьями.

Антикоррупционное бюро Грузии объявило 22 января, что из-за «высокого общественного интереса и высокого риска коррупции» специальная независимая комиссия, сформированная из представителей неправительственных организаций, проверит декларации об имуществе 300 должностных лиц. В список вошли 27 судей, среди них Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Серго Метопишвили и Васил Мшвениерадзе, которые обратились в Тбилисский городской суд с просьбой признать протокол заседания комиссии недействительным.

По информации неправительственных организаций, судьи Лейла Поладишвили, Валерианэ Пилишвили, Нино Буачидзе и Лела Милденбергер приостановили проверку деклараций четырех судей.

«Добросовестный судья не должен иметь ничего против проверки Антикоррупционным бюро сведений, содержащихся в его декларации. А препятствование судьями проверки декларации об их имущественном положении вызывает обоснованное подозрение в достоверности сведений, содержащихся в их декларациях», – говорится в совместном заявлении НПО.

Организации призывают Антикоррупционное бюро обнародовать иски, поданные судьями, и предоставить общественности полную информацию о рассматриваемом факте, который «существенно подрывает доверие к суду».

Заявление подписали Институт развития свободы информации, Ассоциация молодых юристов Грузии и Международная прозрачность – Грузия.

