47 НПО откликнулись на заявления премьер-министра и председателя Парламента против «веттинга»

В совместном заявлении, опубликованном 20 марта, 47 местных неправительственных организаций отметили, что «тему укрепления суда нельзя закрывать, поскольку это требование Еврокомиссии является важной предпосылкой для открытия переговоров с Грузией о членстве». Этим заявлением они откликнулись на заявления премьер-министра и председателя Парламента, которые отметили, что тема «веттинга» с их стороны закрыта.

В совместном заявлении говорится, что целью создания механизма проверки добросовестности судей и кандидатов (т.н. веттинг), назначенных на руководящие должности, является обеспечение беспристрастного правосудия и вступление в Евросоюз. «Соответственно, закрывая этот вопрос, власть вопреки воле грузинского народа ставит под угрозу процесс европейской интеграции».

В организациях отмечают, что «существуют принципиальные вопросы о добросовестности лиц, занимающих руководящие должности в судебной системе, и о владении ими имуществом, несовместимым со служебными обязанностями». Они также напомнили, что несколько влиятельных судей попали под санкции США.

В этом контексте организации считают, что в интересах властей и самих судей снять все вопросы в обществе. «Нам не понятно, если нет проблем с добросовестностью судей, почему политические и судебные власти выступают против этого процесса», – заявляют в организациях.

Они призывают власти признать существующие проблемы в судебной системе и начать «реальное выполнение» условий, изложенных в 9 шагах Еврокомиссии.

19 марта премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе еще раз подтвердил, что тема «веттинга» закрыта, поскольку она «не соответствует Конституции Грузии». В тот же день председатель Парламента Шалва Папуашвили подтвердил позицию правящей партии и отметил, что оппозиция и гражданское общество не смогли привести примеры системных проблем в судебной системе.

«Вместо того, чтобы услышать сожаления и извинения от оппозиции, НПО и некоторых посольств в адрес судей за то, что они были частью этой дискредитационной кампании, мы видим аррогантную позицию, согласно которой мы должны отвергнуть Конституцию Грузии, забыть о нашей независимости, сказать, что мы являемся народом, который не имеет возможности управлять своей страной», – сказал Папуашвили в беседе с журналистами.

