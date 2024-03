Питер Стано: Проверка добросовестности судей является обязательным условием для начала переговоров о вступлении в ЕС

Пресс-спикер Европейской службы внешних действий Питер Стано заявил, что всеобъемлющая реформа судебной системы, включая реформу Высшего совета юстиции и проверку добросовестности судей, занимающих ведущие должности в судебной системе, является обязательным условием для начала переговоров о вступлении в ЕС.

В заявлении, опубликованном 22 марта, говорится, что Грузии следует создать чрезвычайную систему проверки добросовестности с привлечением международных экспертов, посредством которой будет проверяться добросовестность лиц, работающих на ведущих должностях в судебной системе, а именно в Верховном совете Грузии, а также кандидатов на эти должности и председателей суда.

Опубликованию этого заявления предшествовали заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и председателя Парламента Шалвы Папуашвили, по словам которых, тема проверки добросовестности судей, т.н. «веттинга», «закрыта», поскольку это «несовместимо с Конституцией Грузии».

В заявлении ЕС также выражается обеспокоенность критическими комментариями некоторых представителей властей Грузии в адрес судей, поддержавших процесс «веттинга».

