«Грузинская мечта» «категорически» призывает США снять санкции с грузинских судей

Лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе «категорически» призвал Соединенные Штаты Америки, Посольство США в Грузии и посла США Робин Данниган отменить санкции, введенные в отношении грузинских судей.

«До сих пор мы не видели никаких доказательств, которые хотя бы подтверждали бы релевантность этих санкций, не говоря о каких-либо условиях и реальных основаниях для санкций», – заявил Мамука Мдинарадзе на брифинге, состоявшемся 1 апреля в офисе партии.

Отметив, что «против нескольких судей без каких-либо оснований были введены санкции», Мдинарадзе заявил, что «это поощряет кампанию против суда, к которой прибегают ряд представителей НПО-сектора и Национальное движение, его ответвления различных направлений». Мдинарадзе, вероятно, имел в виду критику, высказанную в адрес «клана» влиятельных судей, а также призывы неправительственных организаций и оппозиции о внедрении механизма проверки добросовестности судей, т.н. «веттинга», как это предусмотрено в одном из девяти условий Евросоюза.

5 апреля 2023 года Госдепартамент США ввел санкции против четырех грузинских судей – Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе – на основании правила 7031 (c) о запрете на получение визы, «в связи с их причастностью к значительной коррупционной деятельности». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил тогда, что названные судьи «злоупотребляли своим положением в качестве председательствующих судей и членов Высшего совета юстиции, нанося тем самым ущерб верховенству закона и доверию общества к грузинской судебной системе».

В этом контексте Мдинарадзе также упомянул судью Лашу Чхиквадзе, по словам которого США и депутат Европарламента Михаэль Галер оказали на него давление из-за приговора основателю телекомпании «Мтавари архи» Нике Гварамия. Тогдашний посол США Келли Дегнан отвергла обвинение судьи, заявив, что это «просто не соответствует действительности». Вскоре после вынесения приговора по делу Гварамия Чхиквадзе исключили из списка участников программы обмена в США. США отрицают какую-либо связь между решением судьи по делу Гварамия и его исключением из программы обмена.

По словам Мдинарадзе, США ввели визовые ограничения в отношении Лаши Чхиквадзе и «как судье ему не разрешается участвовать в различных мероприятиях».

Мдинарадзе также отметил, что Европейский суд по правам человека подтвердил в случае Лаши Чхиквадзе, что «критика была абсолютно беспочвенной и по сути это был буллинг». «Возможно, сегодня все, кто оказал в этом хотя бы косвенную поддержку в той или иной форме, должны принести извинения этому человеку и членам его семьи», – добавил он.

«Все это поощряет все безосновательное, в том числе необоснованные санкции, особенно со стороны такой страны, как США, которая является нашим главным стратегическим партнером, нашим другом», – сказал Мдинарадзе, – «Поэтому мы категоричны в этой просьбе или требовании снять санкции, и чтобы наш друг не позволял какой-либо гнусной и злой сущности манипулировать этим фактом».

Лидер парламентского большинства также отметил, что «если что и может разжечь антиамериканские, антизападные настроения, так это безосновательные решения, такие как введение санкций против судей».

