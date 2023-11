НПО «Страж суда Грузии» критикует судебную систему и призывает к реформам

Неправительственная организация «Страж суда Грузии» 30 ноября провела мероприятие под названием «Правила игры Высшего совета юстиции», на котором раскритиковала отсутствие результатов в судебной реформе и представила оценки и рекомендации относительно судебной системы.

«Страж суда Грузии» заявил, что нынешняя ситуация показывает, что законодательные процессы, продолжающиеся в течение многих лет, не послужили заявленной цели реформирования суда и создания независимой, подотчетной и прозрачной системы. Более того, в целях усиления существующей неформальной власти в суде в последние годы были задействованы дополнительные правовые рычаги, что оказало непосредственное влияние как на независимость судей, так и на функционирование судебной системы в целом.

По мнению организации, проблемы в судебной системе вызваны разными причинами, в том числе несбалансированной и неформальной властью, кадровой политикой, рычагами, влияющими на независимость судьи, отсутствием подотчетности судебной системы и нереализованными планами действий.

Отметив, что ключевая роль в процессе судебной реформы отводится Высшему совету юстиции, степень полномочий и принципы его деятельности не соответствуют демократическим стандартам и не служат целям содействия справедливому правосудию, организация представила пакет рекомендаций:

важно вовремя начать работу по выполнению условий Еврокомиссии относительно создания специальной системы принципа добросовестности судей;

изменить состав Высшего совета юстиции таким образом, чтобы большинство его членов были членами, не являющимися судьями;

определить дополнительный критерий относительно субъекта, представляющего кандидата в несудебные члены;

сделать обязательным для кандидата в члены совета представление своего видения перед конференцией судей;

председателю Верховного суда следует ограничить право на избрание председателем Высшего совета юстиции;

председателем Высшего совета юстиции должен быть избран член, не являющийся судьей, и срок его полномочий должен быть сокращен;

пересмотреть институт секретаря Высшего совета юстиции;

определить, что Высший совет юстиции принимает решения по общим вопросам большинством полного состава совета;

определить обязанность опубликования прилагаемых документов по вопросам, обсуждаемым Высшим советом юстиции;

Высший совет юстиции должен размещать свои решения на официальном сайте с соблюдением сроков, установленных регламентом;

Высший совет юстиции должен публиковать ежегодные отчеты о своей деятельности;

Высший совет юстиции должен обеспечить прямую трансляцию заседаний;

пересмотреть организационную структуру Совета юстиции;

обеспечить прозрачность конкурсов по отбору высших должностных лиц в Высшем совете юстиции;

дать оценку деятельности департаментов Высшего совета юстиции;

периодически подготавливать и публиковать отчеты о деятельности департаментов совета;

Судьи должны быть обязаны публично заявлять о семейных связях в рамках судебной системы.

