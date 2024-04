Кобахидзе надеется, что закон об «иноагентах» поможет НПО в европеизации

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 3 апреля опубликовал заявление, в котором поддерживает повторное инициирование правящей партией законопроекта об «иностранных агентах». Кобахидзе заявляет, что правительство Грузии уже установило европейский стандарт прозрачности, и выражает надежду, что закон поможет неправительственным организациям и их донорам стать европейскими.

По словам Кобахидзе, одно из первых его решений на посту премьер-министра было связано с «полной прозрачностью деятельности правительства Грузии». «С самого первого дня мы немедленно публикуем все решения правительства Грузии. Кроме того, я попросил всех министров и правительственные ведомства не оставлять без ответа ни один запрос граждан о публичной информации», – отметил он.

«Когда ты правы и не хочешь ничего испортить, прозрачность и подотчетность — лучшие способы избежать пороков и ошибок. Для меня прозрачность означает европейскость, а непрозрачность означает неевропейскость. Это крайне не по-европейски, когда избегаешь минимального стандарта прозрачности и даже не хочешь публиковать годовую финансовую декларацию. В такой момент очевидно, что что-то портишь и есть что скрывать», – говорится в заявлении премьер-министра.

Премьер-министр убежден, что новый закон «эффективно застрахует доноров от ряда неудобств, которые связаны с разжиганием радикализма и поляризации в Грузии финансируемыми ими неправительственными организациями и соответствующими СМИ, поддержкой революционных процессов, фальсификации параллельного подсчета голосов на выборах, пропаганды войны, распространения псевдолиберальной идеологии. Это связано с действиями, направленными против национальной и религиозной идентичности и попытками ослабить государственные институты за счет дезинформации».

В заявлении также говорится, что неудивительно, что, согласно социологическим исследованиям, неправительственные организации пользуются наименьшим доверием среди государственных и социальных институтов в Грузии. «Необходимо учитывать, что вышеупомянутые действия неправительственных организаций и профильных СМИ негативно отражаются на репутации их доноров. Я считаю, что закон «О прозрачности иностранного влияния» внесет значительный вклад в преодоление этого зла», – сказал премьер-министр.

Кобахидзе также отмечает, что «неевропейские силы, которые на протяжении всего этого периода лоббировали неполучение Грузией статуса кандидата (в члены ЕС), пытаются навязать оруэлловский абсурд о том, что война — это мир, строительство — это разрушение, прогресс — это регресс, а непрозрачность — это Европа. Когда рассматриваешь грузинское общество как звериную ферму и пытаешься продать ему ложь такого масштаба, не следует удивляться, что теряешь даже то небольшое доверие, которое у тебя было раньше».

«Еще раз повторю, что для меня Европа означает прозрачность и подотчетность обществу. Правительство Грузии уже установило европейский стандарт прозрачности. Сейчас настало время европеизации неправительственных организаций и их доноров, в чем закон «О прозрачности иностранного влияния», несомненно, окажет им значительную помощь», – говорится в заявлении.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)