За повторным инициированием законопроекта об «иностранных агентах» последовали отзывы

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе 3 апреля выступил с заявлением о повторном инициировании законопроекта об «иностранных агентах». После массовых акций протеста 7-9 марта 2023 года Парламент отклонил законопроект. По словам Мдинарадзе, содержание законопроекта остается прежним, меняется лишь его название. Соответственно, вместо термина «агент иностранного влияния» будет использоваться термин «организация, проводящая интересы иностранной силы».

«Civil Georgia» предлагает комментарии по поводу инициирования данного законопроекта.

Правящая команда

Георгий Вольский, «Грузинская мечта»: «Почему общественность не должна знать, что… любая организация, будь то неправительственная или телевидение, СМИ, если она получает более 20% финансирования из-за границы, почему не должна заявить об этом? Какая в этом угроза, что в этом неевропейского, и когда они не могут этого объяснить, значит, они агитируют против европейских стандартов и хотят демонизировать Европу».

Ираклий (Дачи) Бераия, «Сила народа»: «Начнем с того, что это не российский закон и к российскому закону он не имеет никакого отношения. Это ложь, и навязывание этой лжи людям. Это закон о прозрачности».

Оппозиция

Теона Акубардия, парламентская группа «Группа реформ»: «Грузинская мечта» объявила о своей последней борьбе против заявленных интересов Грузии стать членом Евросоюза и быть гражданами демократического государства. Заявление о возвращении российского закона, которое сейчас озвучил один из лидеров «Грузинской мечты», возвращает нас в прошлое. В этой ситуации решающим этапом борьбы является то, в каком государстве нам жить, и мы продолжим неустанную борьбу за грузинскую демократию, за европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии».

Ана Нацвлишвили, «Лело за Грузию»: «Грузинская мечта» терпит поражение и, как это характерно для всех злых сил, решила затянуть за собой всю страну в своем поражении. Это у них не получится. Российский закон внесли заново потому, чтобы привязать эту страну к России, в то время как вы, мы и все здравомыслящие граждане этой страны сделали очень ясный и заявленный выбор».

Хатиа Деканоидзе, парламентская группа «Еврооптимисты»: «обращаюсь ко всем, в том числе к женщинам, которые составляют большинство населения этой страны, к молодежи, ко всем людям… кто был с нами в марте прошлого года, мы все должны сделать все возможное вместе, чтобы не позволить «Грузинской мечте» повернуть нашу страну обратно».

Ана Цитлидзе, «Единое национальное движение»: «Партия Иванишвили и европейская интеграция Грузии несовместимы друг с другом. Партия Иванишвили по-прежнему сделает много для нанесения ущерба европейскому курсу этой страны, и долг каждого из нас, как и прежде, бороться до конца, чтобы этот российский закон не был принят Парламентом».

Георгий Вашадзе, «Стратегия Агмашенебели»: «Грузинская мечта» сегодня сделала прямое и четкое заявление о том, что не желает вступления в Евросоюз. Всё, всё закончилось, и точка. Другого объяснения этой инициативе действительно нет».

Ника Гварамия, «Ахали»: «Это ловушка, закон не будут принимать в ускоренном порядке только потому, что его планируют принять в июне, во время Чемпионата Европы, чтобы люди не могли протестовать».

Георгий Гахария, «За Грузию»: «Повторным инициированием российского закона об иностранных агентах, правящая партия Грузии заявляет о своем намерении манипулировать выборами. Власти Грузии намерены полностью разрушить доверие к национальным и международным организациям по наблюдению за выборами и их донорам, чтобы подготовить почву для общественного признания манипулируемых результатов. Пришло время объединить наши усилия для защиты справедливости на предстоящих выборах в 2024 году и будущего Грузии-ЕС!».

Ана Долидзе, «За народ»: «Грузинская мечта объявила сегодня, что повторно представит законопроект, который требует от всех получателей иностранной помощи объявлять себя агентами иностранных интересов. Это шаг к дестабилизации, к протесту и против Европы».

Зураб Гирчи Джапаридзе, «Гирчи – больше свободы»: «На мой взгляд, независимо от того, удастся им принять этот закон или нет, им все равно удается достичь этой цели, потому что мы видим перманентные атаки на западные фонды, которые не прекращаются, особенно со стороны Папуашвили. В любом случае, им должны ответить граждане этой страны на выборах 26 октября. Эта власть должна быть заменена, и в этой стране должна прийти власть, которая выполнит рекомендации… Улица и протесты – единственный путь. Не знаю, насколько сейчас есть готовность к этому, но в любом случае у нас есть консультации с другими партиями и неправительственным сектором».

