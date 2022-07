Бывший судья по делу Гварамия обвиняет депутата Европарламента и США в давлении на судебную систему Грузии

Судья Тбилисского городского суда Лаша Чхиквадзе, который приговорил к тюремному заключению директора телекомпании «Мтавари архи» Нику Гварамия, говорит, что депутат Европарламента Михаэль Галер «прямо указывает» Апелляционному суду, который должен приступить к рассмотрению дела Гварамия 19 июля, оправдать осужденного на первом же судебном заседании и тем самым, как бы исправить допущенные им «старые ошибки».

В заявлении от 15 июля судья Чхиквадзе отвечает на заявление Михаэля Галлера в Европарламенте от 13 июля и обвиняет иностранных субъектов в попытке оказать давление на решения грузинских судей.

13 июля в ходе обсуждения проекта Доклада о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации с ЕС депутат Европарламента Михаэль Галер 13 июля в ходе обсуждения проекта Доклада о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации с ЕС депутат Европарламента Михаэль Галер выразил надежду , что «Апелляционный суд воспользуется возможностью оправдать Гварамия во вторник на следующей неделе, чтобы исправить предыдущие ошибки и восстановить сильный голос свободных СМИ». «Никогда не поздно исправить ошибки прошлого в отношении политизированного суда», — сказал он, добавив, что дело Ники Гварамия «воспринимается, как попытка заставить замолчать голос, критикующий власть».

Подчеркнув, что он «не имеет никакого личного и тем более политического интереса» к Гварамия, Чхиквадзе отметил, что «заявление депутата Европарламента Галера является прямым давлением» на его коллег, «которые должны рассматривать дело в высшей инстанции и на кого открытое давление уже начинается, и оно обязательно будет усиливаться». Чхиквадзе также добавил, что у него есть личный опыт в этом.

«Интересно, оказывал бы ли он такое давление на судей своей страны и давал им прямые указания относительно исхода конкретного уголовного дела?», — задал вопрос судья Чхиквадзе.

По его же информации, после оглашения обвинительного приговора в отношении Ники Гварамия, в здании Городского суда с ним встретился сотрудник Посольства США в Грузии по линии Министерства юстиции США Кевин Бурк, который сказал ему, что «посла интересует, почему я вынес обвинительный приговор по этому делу и особенно почему я применил в качестве наказания лишение свободы».

«На мой взгляд, это был запрос на отчет, связанный с конкретным делом. За этим добавил, что буквально через несколько дней мы собирались с визитом в США, куда отправлялись (6 судей уголовного профиля), где уже все было расписано, к сожалению мое участие было бы нежелательным и меня исключили из списка», — сказал Чхиквадзе.

По его утверждению, еще не все кончено и ему угрожают санкциями «некоторые политические силы». «Я не хочу, чтобы через то же самое прошли и мои коллеги-судьи, которым, как уже понятно, придется рассматривать это дело под неприкрытым и большим давлением».

Чхиквадзе призвал политические партии, дипломатический корпус, международные и местные неправительственные организации «воздержаться от давления на суд и позволить судьям осуществлять правосудие в мирной обстановке и принимать решения на основе Конституции Грузии, закона и их внутренние убеждения».

16 мая 2022 года судья Лаша Чхиквадзе признал директора телекомпании «Мтавари архи» Нику Гварамия виновным в превышении должностных полномочий по двум эпизодам и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Приговор Гварамия к тюремному заключению подвергся резкой критике со стороны местных и международных неправительственных организаций, а также Офиса омбудсмена и международных партнеров. Народный защитник Нино Ломджария призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Нику Гварамия.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)