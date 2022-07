Келли Дегнан в очередной раз ответила на обвинения судьи во вмешательстве США в судебную систему Грузии

19 июля в ходе визита в город Зугдиди в Западной Грузии посол США в Грузии Келли Дегнан в очередной раз ответила на обвинение бывшего судьи директора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия Лаши Чхиквадзе, и сказала: «я думаю, что это (все) нагнетается и много вещей делается из чего-то, что совершенно не является скандалом».

Бывший судья директора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия Лаша Чхиквадзе, который приговорил Гварамия к 3,5 годам лишения свободы, обвинил депутата Европарламента Михаэля Галера и США в давлении на судебную систему Грузии. Чхиквадзе также заявил, что после вынесения приговора Гварамия представитель Посольства США поинтересовался у него мотивацией его решения, после чего он был исключен из списка участников программы обмена в США. Посол Дегнан отвергла обвинение Чхиквадзе в тот же день и заявила, что оно «просто не соответствует действительности».

Подчеркнув давние отношения между США и Грузией, посол Дегнан сказала, что «мы должны иметь возможность говорить о наших разногласиях, что мы обычно делаем лицом к лицу (при общении), что является наиболее эффективным. Иногда мы говорим также публично, если это проблема, которая нас сильно беспокоит, и это то, что мы сделали в этом случае».

Она также отметила, что не только США в своих публичных заявлениях выразили обеспокоенность «своевременностью вынесения (Гварамия) приговора и обвинений», и что то же самое сделали народный защитник Грузии, местные неправительственные организации и международные партнеры. «Это было сделано совершенно публично, и это нормальное явление — это стандартная практика», — добавила посол Дегнан.

Говоря о встрече судьи Чхиквадзе с представителем Посольства США, Келли Дегнан повторила, что США годами сотрудничают с судебной системой Грузии, поэтому «это рутинные встречи, которые происходят постоянно, и если люди хотят неверно охарактеризовать их (встречи) или выставить их чем-то большим, чем они есть на самом деле, которые представляет собой всего лишь рутинные встречи, явно служит их целям».

Что касается участия в программах обмена судей, посол Дегнан повторила, что «они открыты для всех, кто обладает квалификацией, доступен и готов извлечь пользу из цели этого обмена, которая состоит в том, чтобы встречаться с американскими коллегами, обмениваться идеями, учиться друг у друга, и принести знания в Грузию».

