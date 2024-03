Исследование Совета Европы о стигматизации НПО в Грузии

Экспертный совет по законодательству о неправительственных организациях Совета Европы опубликовал исследование о стигматизации неправительственных организаций в Европе, где говорится о «широко распространенной и тревожной тенденции» стигматизации неправительственных организаций. Исследование основано на ответах на анкету общественных организаций, действующих в 31 государстве-члене Совета Европы, а также в России, и двух международных неправительственных организаций. Анкета содержала в общей сложности 55 вопросов.

Анализ главным образом основан на структуре анкеты и включает следующие главы: Негативное отношение к определенным целям и деятельности неправительственных организаций; Основные источники стигматизации неправительственных организаций и основы такой практики; Политика и практика, которые способствовали стигматизации НПО; Масштабы и продолжительность стигматизации неправительственных организаций; Усилия НПО по борьбе со стигматизацией; и Возможные стратегии, предлагаемые неправительственными организациями для борьбы со стигматизацией.

Исследование показало, что НПО, занимающиеся правами человека и меньшинств (борьба с коррупцией и журналистские расследования), а также вопросами окружающей среды, особенно уязвимы перед лицом стигматизации.

«Civil Georgia» ознакомился с оценкой грузинских неправительственных организаций по поводу стигматизации НПО в Грузии.

Негативное отношение к определенным целям и деятельности НПО

Грузинские неправительственные организации заявили, что в стране существует стигматизация в отношении организаций, занимающихся вопросами религиозных меньшинств и правами женщин, а также неправительственных организаций, занимающихся борьбой с коррупцией и журналистскими расследованиями. Следует отметить, что неправительственные организации, преследующие легитимные цели, заявляют, что их способность действовать свободно и отстаивать свои цели защищена свободой объединений и свободой выражения мнений, закрепленными в Конституции Грузии.

Основные источники стигматизации НПО

Грузинские неправительственные организации отметили, что важными источниками стигматизации являются государственная власть или высокопоставленные политики правящей партии. Затем идут проправительственные или другие СМИ, пропагандирующие популистские и ксенофобские взгляды, а также традиционные церкви, религиозные организации, крайне правые экстремистские группы и определенные слои общества, включая тех, кто выступает против прав ЛГБТИК+.

Следует отметить, что государственная власть Грузии была признано основным источником стигматизации, как своими действиями, так и незащищенностью законных прав НПО. Стигматизация в Грузии часто оправдывается защитой традиционных семейных и религиозных ценностей, моральных опасений, национальной безопасности, общественного порядка и защиты от иностранного вмешательства.

Политика и практика, которые способствовали стигматизации НПО

Что касается политики и практики, которые способствовали стигматизации НПО в нескольких странах, в том числе в Венгрии, Боснии и Герцеговине и Грузии, были названы инициативы по воспроизведению в той или иной форме российского закона об иностранных агентах. Однако было также отмечено, что в Грузии провалился законопроект «Об иностранных агентах».

В докладе также подчеркиваются факты исключения из процесса принятия решений. Несмотря на успешную адвокацию, которая помешала принятию законопроекта об иностранных агентах в Парламенте, респондент из Грузии отметил: «можно сказать, что заметных изменений в политике нет. Несотрудническая позиция правительства обычно выражается в словесных нападках, распространении обвинений и лишении возможности участвовать в процессе принятия решений или текущих политических, социальных и юридических дискуссиях».

В Грузии зафиксированы злоупотребления властью со стороны полиции и надзорных органов, а также «неблагоприятное» отношение к НПО, защищающим права женщин. Что касается клеветнических кампаний в СМИ, грузинские НПО заявили, что основной целью кампаний были женщины-правозащитницы и НПО, защищающие права женщин.

Согласно исследованию, физические нападения на НПО и активистов в Европе, и особенно в Грузии, часто были связаны с отсутствием эффективного расследования или защиты со стороны полиции. В частности, международная неправительственная организация, занимающаяся правами трансгендеров, отметила, что физические нападения на их деятельность в целом были редки, хотя с некоторой частотой они происходили в Российской Федерации, Грузии, Великобритании, Норвегии и Армении.

Масштабы и продолжительность стигматизации НПО

Респонденты из Грузии отметили, что известные НПО, такие как АМЮГ и «Международная прозрачность – Грузия», обычно становятся первыми объектами атак из-за их активной критики текущих тенденций.

Респондент из Грузии подчеркнул события, которые развивались после того, как Грузии отказали в предоставлении статуса страны-кандидата в члены ЕС в 2022 году. Респондент отметил, что за масштабными акциями под лозунгом «Домой к Европе» последовали общественно-политические мероприятия, которые отражали ужесточение отношения властей Грузии к НПО.

По словам респондента, за этот период участились обвинения, словесные нападки и преднамеренное распространение дезинформации против НПО. Реакция гражданского общества на процесс вступления Грузии в ЕС, похоже, вызвала риторические нападки со стороны лидеров властей и проправительственных СМИ.

Одна из НПО-респондентов отмечает, что в этот период правительство Грузии и еще больше воздерживалось от участия в политических дискуссиях с критически настроенными НПО, а в некоторых случаях публично отказывала конкретным организациям в участии. Однако оно осталось открытым для работы с НПО над менее политически чувствительными инициативами.

Усилия НПО по борьбе со стигматизацией

В исследовании отмечается, что в опрошенных странах, включая Грузию, было предпринято несколько попыток борьбы со стигмой. Такие инициативы были нацелены как на внутренних заинтересованных сторон, включая политиков и общественность, так и на международных доноров.

Кроме того, НПО в ряде стран, в том числе в Румынии, Грузии, Молдове, Польше, Российской Федерации и Турции, подали заявления в Европейский суд по правам человека. Хотя многие из этих дел все еще находятся на рассмотрении, сообщалось о «положительных результатах» в делах против Российской Федерации, Турции и Грузии.

Потенциальные стратегии, предлагаемые НПО для борьбы со стигматизацией

Респонденты из Грузии выступают с рекомендацией принятия ряда мер по борьбе со стигматизацией, включая содействие взаимодействию вовлеченности общественности с правительством по политическим вопросам. Однако они также предупредили, что, якобы «благонамеренные» призывы к законодательным изменениям могут быть злонамеренно использованы на практике для продвижения «скрытой повестки правительства».

Несмотря на то, что предлагаемые меры адаптированы к текущей ситуации в стране, активное и постоянное взаимодействие институтов Совета Европы и ЕС, а также ООН с местными заинтересованными сторонами было признано критически важным в совместных усилиях по борьбе со стигматизацией в Грузии.

