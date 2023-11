Доклад USAID: Индекс устойчивости организаций гражданского общества Грузии 2022

В октябре 2023 года Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало доклад об устойчивости грузинских организаций гражданского общества (ОГО) за 2022 год, в котором оценивается сложная динамика работы грузинского гражданского общества и проблемы, с которыми оно сталкивается. Доклад был подготовлен в сотрудничестве с Ассоциацией ООН Грузии (UNAG).

В 2014 году, как и в 2021 году, совокупный балл устойчивости гражданского общества Грузии составил 4,0. Индекс устойчивости общественных организаций использует семибалльную шкалу, где 1 представляет самый высокий уровень устойчивости, а 7 — самый низкий.

Общий контекст

В докладе рассматривается влияние войны России против Украины на внутреннюю и внешнюю политику Грузии, сильная общественная поддержка Украины, а также правительственная «политика сдержанности» в отношении России. В документе отмечается, что эта позиция вызвала сомнения относительно того, насколько позиция Грузии соответствует позиции ЕС в отношении российской агрессии, а также вызвала обеспокоенность враждебными заявлениями властей Грузии в адрес украинского руководства.

В докладе также обсуждается процесс рассмотрения заявки Грузии на членство в ЕС, признание Европейским советом европейской перспективы Грузии и рекомендации Европейской комиссии относительно статуса кандидата. В документе говорится о притоке украинских беженцев и российских граждан в Грузию, что повлекло за собой рост политической поляризации относительно политической траектории страны и интеграции с Западом. В докладе отмечается, что приток российских граждан оказал существенное влияние на экономическую активность в Грузии, но также вызвал обеспокоенность по поводу ожидаемого увеличения зависимости страны от России.

Согласно докладу USAID, «несмотря на стремление к вступлению в ЕС, состояние демократии и гражданского пространства в Грузии продолжало ухудшаться в 2022 году и достигло нижней точки в начале 2023 года, когда правящая партия инициировала закон об «иностранных агентах», который является копией репрессивного российского закона и по сей день является самым очевидным нападением на гражданское общество и свободу выражения в Грузии. В докладе отмечается, что инициирование российского закона в Грузии вызвало значительный внутриполитический кризис. В Тбилиси прошли массовые протесты против законопроекта, поскольку он вызвал обеспокоенность по поводу движения к автократии. В итоге правящая партия под давлением общественности и международного сообщества отозвала законопроект в марте 2023 года.

В докладе также говорится об упразднении Службы государственного инспектора в январе 2022 года, в результате чего были созданы новые ведомства. В документе рассматривается распространение антизападной дезинформации в Грузии во время войны в Украине, во время чего распространялись слухи о предполагаемых заговорах Запада, открытии «второго фронта» в Грузии и военном возмездии России. Эти нарративы активно продвигались различными группами, в том числе крайне правыми группами и лидерами правящей партии.

В 2022 году ситуация в оккупированных регионах Грузии, Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии по-прежнему оставалась напряженной. Российская дезинформация использовала идею «второго фронта» и в этих регионах, что усилило опасения по поводу возможного вторжения Грузии.

Некоторые выводы относительно устойчивости ОГО

«Несмотря на сложный контекст, общая устойчивость ОГО осталась неизменной в 2022 году. Как правовая среда, так и финансовая устойчивость несколько ухудшились в течение года, в то время как предоставление услуг несколько улучшилось. Все остальные компоненты остались без изменений. Местные общественные организации оставались в авангарде всех важнейших социальных, политических и экономических событий страны и предлагали оценки, мнения, услуги и решения широкому кругу клиентов. Сектор продолжал активно адвокатировать за проведение реформ и улучшения в области прав человека, в том числе в сфере прав человека, подотчётного управления и других ключевых сферах политики», — говорится в докладе.

Согласно докладу, в 2022 году ухудшилась правовая среда, регулирующая деятельность ОГО, что создает предпосылку, что в 2023 году она ухудшится еще больше. Недавние поправки к Закону «О предпринимательстве» обязывают организации со статусом ННЮЛ обновлять информацию и в большинстве случаев повторно регистрироваться, а законопроект «Об агентах иностранного влияния» поставил под угрозу независимое функционирование и жизнеспособность гражданского общества. «Несмотря на то, что общественные организации в целом принимают дух новых правил, они критикуют власть за полное игнорирование общественных консультаций в процессе разработки закона. Учитывая растущую враждебность правительства по отношению к ОГО, некоторые эксперты опасаются, что правительство может злоупотреблять новыми правилами и выборочно отказывать организациям в регистрации или перерегистрации», — говорится в докладе.

Несмотря на то, ОГО действуют без вмешательства властей, некоторые законы и практика создают препятствия для их деятельности. Например, «Закон о собраниях и демонстрациях», который часто критикуют за его расплывчатость, допускает немедленное прекращение текущих собраний в случае «массовых нарушений», хотя и не уточняет, что представляет собой такое нарушение. Такая неопределенность может привести к произвольным арестам и применению силы против протестующих.

Финансовая устойчивость несколько ухудшилась в 2022 году из-за сокращения доступа к финансированию для местных ОГО и роста инфляции. Кроме того, инициирование законопроекта об «иностранных агентах» усилило недоверие между ОГО и государством, что снижает вероятность того, что ОГО будут искать государственное финансирование в будущем.

В докладе говорится, что, хотя ОГО могут получать финансовую поддержку как от местных, так и от международных доноров, финансовая устойчивость остается серьезной проблемой для грузинских ОГО, независимо от их местоположения и размера. «Большинство общественных организаций изо всех сил пытаются диверсифицировать свои источники дохода, и многие из них зависят только от одного донора, что ставит под угрозу их долгосрочную устойчивость», — говорится в докладе.

Системы финансового управления и соблюдения требований ОГО в Грузии качественно различаются. Более крупные и сформировавшиеся ОГО, обладающие достаточными ресурсами, с большей вероятностью будут иметь передовые системы финансового управления и опытный, квалифицированный персонал. Однако набор и удержание опытного финансового персонала, особенно для ОГО за пределами столицы, связано со сложностями. ОГО обычно распространяют информацию о приоритетах доноров и о проектах, но лишь немногие проводят ежегодные аудиты.

В 2022 году организационные возможности ОГО в Грузии остались неизменными. Базирующиеся в Тбилиси ОГО по-прежнему имели преимущество с точки зрения организационной силы и имели больший доступ к донорам, сетям и ресурсам. Однако местные ОГО, которые руководствуются собственными ценностями и стремлением служить своим целевым общинам, столкнулись со сложностями из-за своей зависимости от доноров и ориентированного на проекты финансирования. Эти проблемы затруднили работу над долгосрочным стратегическим планированием для многих, особенно тех, кто работает за пределами столицы.

Техническое развитие продолжает оставаться проблемой для ОГО, особенно тех, которые работают в регионах. Из-за отсутствия возможностей диверсифицированного финансирования лишь очень ограниченное количество организаций может регулярно приобретать новое оборудование. Некоторые организации также сталкиваются с трудностями в сохранении офисных помещений.

Адвокация ОГО в 2022 году не изменилась. Участие ОГО в процессе принятия решений как на центральном, так и на местном уровне самоуправления обеспечивается законом. Право на участие включает, среди прочего, лоббирование, подачу петиций, инициирование законов, посещение парламентских сессий, а также участие в рабочих группах и собраниях.

Однако в течение года ОГО продолжали сталкиваться с проблемами, связанными с дезинформацией и кампаниями ненависти против них, а также сокращением сотрудничества с властями. Несмотря на установленные властями барьеры для участия гражданского общества в разработке политики, ОГО продолжали влиять на национальные дискуссии и политические программы как на местном, так и на национальном уровне.

В отличие от исключения гражданского общества из процесса принятия решений по политическим вопросам, правящая партия и исполнительная власть в целом были открыты для продуктивного сотрудничества с ОГО в неполитических областях, таких как инфраструктура, охрана окружающей среды, образование, здравоохранение и права животных. Партнерство с местным самоуправлением также продуктивно только в неполитических сферах, поскольку местное самоуправление существенно зависит от Тбилиси при принятии решений. Децентрализация стоит на политической повестке дня Грузии уже два десятилетия, но существенных успехов пока добиться не удалось.

Имидж сектора ОГО в обществе в 2022 году претерпел как положительные, так и отрицательные изменения, в результате чего его общее восприятие осталось неизменным. Сектор гражданского общества подвергался постоянным нападкам и дезинформации из-за его финансирования, мотивации и соответствия национальным интересам. Однако общественное сопротивление закону об «иностранных агентах» показало, что вклад ОГО в гражданскую жизнь Грузии признан. Местные ОГО завоевали репутацию заслуживающих доверия международных игроков, получая поддержку от таких союзников, как США и ЕС, несмотря на внутренние нападки.

Освещение деятельности ОГО в СМИ в основном сосредоточено на политических дебатах, включая интеграцию в ЕС и судебную реформу. СМИ, критикующие правительство, пытались получить комментарии ОГО по ключевым политическим процессам, в то время как проправительственные СМИ занимались клеветническими и дезинформационными кампаниями против ведущих общественных организаций.

