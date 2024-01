АМЮГ: Парламент обязан расширить формат сотрудничества с гражданским сектором

Состоялась рабочая встреча между представителями правящей партии, оппозиции и представителями гражданского общества, представленными в Платформе гражданского общества Евросоюз-Грузия, в связи с Планом действий правительства по реализации девяти рекомендаций Евросоюза. Несколько влиятельных НПО покинули платформу и поэтому не были допущены к участию во встрече.

«Civil Georgia» обратился к председателю Ассоциации молодых юристов Грузии Ноне Курдованидзе за комментарием о происходящих событиях. Это одна из организаций, которая покинула платформу и не была допущена к участию в обсуждениях, несмотря на то, что обращалась к Парламенту с просьбой принять участие в индивидуальном режиме.

Какова причина выхода АМЮГ из Платформы гражданского общества Грузия-ЕС и, и конкретно, вашего выхода из Координационного совета платформы?

Членство в какой-либо платформе не является обязательным условием для участия в том или ином рабочем процессе. В Грузии много коалиций, платформ, союзов, и организация сама решает, членом какого союза она хочет быть или нет. Мы посчитали, что на этом этапе должны прекратить членство в платформе.

Как бы вы прокомментировали слова спикера Папуашвили о том, что правительство будет общаться только с неправительственными организациями в рамках этой платформы и не позволит им участвовать в рабочем процессе индивидуально?

Это заявление председателя Парламента Грузии противоречит рекомендации самой Еврокомиссии, которая говорит о вовлеченности организаций гражданского общества. Вовлеченность в форматы работы не может быть обеспечена участием только одной площадки. В Грузии есть много квалифицированных и опытных организаций, которые не являются членами этой платформы. Парламент обязан, в том числе с учетом 9-й оговорки Еврокомиссии, расширить формат сотрудничества с гражданским сектором, чтобы дать всем заинтересованным организациям возможность участвовать в процессе евроинтеграции Грузии.

Считаете ли вы, что это решение ослабляет рычаги влияния гражданского общества на этот процесс, или вы считаете, что этот процесс изначально не носит содержания и безрезультатен?

Без широкого процесса вовлеченности будет невозможно полностью реализовать оговорки Еврокомиссии. Надеемся, что Парламент откроет рабочие форматы и сделает его более представительным.

Каково ваше послание международным партнерам, которые призывают гражданское общество Грузии к максимальному участию в интеграционных процессах ЕС?

Мы использовали все возможности для участия в рабочих форматах. Мы письменно обратились к председателю Парламента с просьбой принять участие во встрече/рабочих форматах, однако на данный момент эта просьба не была удовлетворена. Мы постараемся найти другой способ озвучить наши рекомендации и донести их до общественности.

