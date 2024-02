Папуашвили обвиняет НПО в «непрозрачности» и «политической предвзятости»

Председатель Парламента Шалва Папуашвили 9 февраля опубликовал пространное письмо, в котором обвиняет грузинские неправительственные организации в «непрозрачности» и «политической предвзятости» и заявляет, что в ответ на этот «двойной вызов» необходимо полностью обнародовать деятельность НПО и чтобы доноры разделили ответственность за деятельность, которую НПО осуществляют от их имени.

Шалва Папуашвили пишет, что власть активно работает над реализацией девяти шагов, определенных Еврокомиссией, чтобы страна могла перейти к этапу начала переговоров о вступлении в ЕС. Он отметил, что этот период «будет полон вызовов», поскольку процесс вступления совпадает с запланированными на конец года парламентскими выборами. Председатель Парламента подчеркнул, что грузинскому гражданскому обществу важно быть «активным, доброжелательным и конструктивным» в этом процессе, и в качестве примера этого привел нынешнее сотрудничество между Парламентом и Грузинской национальной платформой Форума гражданского общества Восточного партнерства.

По словам Папуашвили, власть приветствует участие гражданского общества, но отмечает, что «нерешенными остаются некоторые серьезные вопросы, которые в итоге сводятся к вопросам доверия и политической нелояльности». Он также заявил, что последние действия некоторых неправительственных организаций в этом смысле не содержат никаких признаков прогресса. «Последний отчет Индекса Восточного партнерства, который недавно написали эти неправительственные организации, был несправедливо предвзятым в отношении Грузии», – говорится в письме. Он также раскритиковал организации, вышедшие из «Национальной платформы», и заявил, что это «хороший пример такой безответственности, поскольку Парламент и другие представители гражданского общества узнали об их решении постфактум, тогда как доноры знали об этом решении заранее».

Говоря на тему «богатых НПО», Папуашвили заявил, что «некоторые неправительственные организации весьма богаты. Они были бы богаче большинства политических партий, если бы были зарегистрированы как таковые». По его словам, выгода, получаемая мелкими партиями от сотрудничества с неправительственными организациями, дает им рычаги «неправомерного влияния» на партии. Он напомнил период избрания народного защитника, когда, по его словам, неправительственные организации «начали оказывать давление на мелкие партии, чтобы последние не голосовали за народного защитника». «И это происходило только и только потому, что неправительственным организациям не понравилась кандидатура народного защитника», – говорится в письме.

Папуашвили заявил, что «эти политически активные организации не считают себя подотчетными перед широким гражданским обществом или демократически избранным правительством». Более того, «те же неправительственные организации, которые исказили результаты «индекса», сейчас пытаются манипулировать процессом «9 шагов на пути к Евросоюзу»», – говорит глава Парламента. «Тот факт, что неправительственные организации подотчетны не народу, а донорам, также поднимает вопрос об ответственности доноров», – говорит Папуашвили, добавив, что «гражданское общество стало влиятельной политической силой» и, следовательно, нужен более серьезный подход.

Председатель Парламента пишет, что «основная проблема зарубежного финансирования – непрозрачность». «Нет убедительного объяснения, почему эти финансы должны быть непрозрачными. Понятно, что неправительственные организации никогда не подвергались преследованиям за свою деятельность, по крайней мере, после прихода к власти «Грузинской мечты»», – говорит Папуашвили.

Отметив, что в Грузии и люди, и бизнес жертвуют деньги политическим партиям, в том числе оппозиционным, а также много денег тратится на благотворительность: «удивительно, что неправительственным организациям не удалось убедить людей и бизнес получать финансирование от них, и именно поэтому они почти полностью зависят от зарубежа».

По словам Папуашвили, неправительственные организации «политически ангажированы», поскольку очевидно, что некоторые из них имеют связи с бывшими чиновниками правительства Саакашвили. «Удивительно то, что гражданский сектор стал особенно активным после выборов 2020 года и в определенный момент прямо объявил претензию на формирование т.н. технического правительства и участии в деятельности этого правительства», – написал председатель Парламента. По его словам, одна из неправительственных организаций «Справедливые выборы» была замечена в «искажении параллельного подсчета голосов на выборах 2020 года» (см. статью «Civil Geogia» о реакции «Справедливых выборов» на это обвинение). По его словам, некоторые неправительственные организации напрямую носят название создавшей их политической партии, и «эти партии используют полученные организациями иностранные деньги в политических целях», что является «грубым нарушением Конституции».

Папуашвили выступает с инициативой предпринять два шага в ответ на описанный выше «двойной вызов»:

Повышение финансовой прозрачности и полное раскрытие информации о деятельности НПО. По его словам, власть Грузии является образцовой с точки зрения прозрачности. Он отметил, что в 2016 году существовала хорошая инициатива – «Декларация прозрачности», о которой потом забыли. По его словам, ничто не мешает возрождению такой инициативы, как портал cso.ge, кроме доброй воли самих неправительственных организаций.

Вторым шагом к решению проблемы могло бы стать разделение ответственности доноров за деятельность, осуществляемую НПО от их имени. Папуашвили отметил, что до выборов можно заключить публичный договор, который полностью раскроет финансирование и деятельность неправительственных организаций, связанных с политикой, либо в качестве наблюдателей, либо в качестве спонсоров предвыборных активностей. «Такая инициатива сделает деятельность неправительственных организаций более надежной для всех партий, а также будет способствовать конструктивному диалогу между партиями», – говорит председатель Парламента.

Напомнив о «кампании по дезинформации, проводимой с целью дискредитации результатов выборов 2020 года», Папуашвили заявил, что «за выборы отвечает не только правительство». «Все действующие лица – власть, оппозиция, гражданское общество, СМИ и международные структуры, наряду с внесением политического и финансового вклада, должны нести свою долю ответственности за проведение свободных и справедливых выборов», – написал председатель Парламента.

