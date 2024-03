Двое судей Верховного суда Грузии не согласны с заявлением суда о «веттинге»

Двое судей Верховного суда Грузии Нино Бакакури и Экатерине Гаситашвили не согласны с заявлением Верховного суда от 11 марта, в котором выражена обеспокоенность по поводу инициативы о внедрении чрезвычайной процедуры проверки добросовестности судей – т.н. «веттинга2.

Верховный суд заявил, что эта инициатива «посягает на независимость суда или отдельного судьи» и подрывает «доверие общества к системе правосудия», тем самым способствуя «политическому контролю над судебной властью».

Судья Нино Бакакури заявила изданию «Нетгазети», что она и Экатерине Гаситашвили не поддержали решение Пленума Верховного суда по данному вопросу, а свои позиции судьи подробно разъяснили в протоколе заседания пленума.

Кроме того, издание «Нетгазети» сообщило 15 марта, что есть как минимум 9 судей, которые не выступают против введения механизма проверки добросовестности судей, работающих на ключевых должностях.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе отреагировал на заявление двух судей Верховного суда и отметил, что как минимум у одного из двоих есть проблемы с добросовестностью, добавив, что «она ленится и не рассматривает дела в надлежащие сроки. Если бы стоял вопрос о проверке добросовестности, такие судьи должны были проверить свою добросовестность».

15 марта группа местных неправительственных организаций выступила с совместным заявлением, в котором говорится, что «нападки премьер-министра на судью с иным мнением в судебной системе по причине затягивания дел являются особенно проблематичными». Неправительственные организации призывают власти прекратить «кампанию дискредитации» несогласных судей и выполнить условия Евросоюза, что «является не только предпосылкой для вступления в Евросоюз, но и для создания независимого и беспристрастного суда и развитие страны».

Заявление подписали Страж Суда Грузии, Группа независимых юристов, Международная прозрачность – Грузия, Стражи демократии, Демократическая инициатива Грузии, Ассоциация молодых юристов Грузии, Центр социальной справедливости, Международное общество за справедливые выборы и демократию, Права – Грузия, Фонд гражданского общества, Институт развития свободы информации, Институт исследования демократии, Партнерство по правам человека.

