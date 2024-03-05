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Участники марша протеста «Грузия выбирает Европу», 26 мая 2023 г., фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Новости

НПО просят Оливера Вархея подготовить промежуточную оценку выполнения Грузией рекомендаций

Civil.ge Send an email 05/03/2024 - 16:40
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Двенадцать местных неправительственных организаций 4 марта обратились к европейскому комиссару по политике соседства и расширению Оливеру Вархею рассмотреть возможность подготовки промежуточной оценки выполнения Грузией рекомендаций, определенных Европейской комиссией.

Неправительственные организации подчеркивают, что такая оценка поможет им существенно повысить уровень подотчетности властей, прозрачности и инклюзивности процесса реформ, а также осуществить эффективный надзор.

Копии совместного обращения были также направлены в представительство ЕС в Грузии и дипломатические миссии стран-членов ЕС, аккредитованные в Грузии.

Организации заявляют, что вовлечение гражданского общества в процесс реализации законодательства и политики остается одним из важных компонентов девяти шагов, определенных Еврокомиссией. Они выражают готовность играть активную роль и способствовать пути европейской интеграции и демократического преобразования Грузии, а также «работать над тем, чтобы воля большинства населения Грузии была полностью отражена в государственной политике».

Что касается промежуточного устного отчета Еврокомиссии за 2023 год о выполнении Грузией 12 рекомендаций, организации отметили, что он «сыграл положительную роль и дал толчок властям предпринять определенные шаги».

«Ваша поддержка в этом вопросе внесет существенный вклад в реализацию наших общих целей», – говорится в обращении.

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Civil.ge Send an email 05/03/2024 - 16:40
4 1 minute read

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