НПО просят Оливера Вархея подготовить промежуточную оценку выполнения Грузией рекомендаций

Двенадцать местных неправительственных организаций 4 марта обратились к европейскому комиссару по политике соседства и расширению Оливеру Вархею рассмотреть возможность подготовки промежуточной оценки выполнения Грузией рекомендаций, определенных Европейской комиссией.

Неправительственные организации подчеркивают, что такая оценка поможет им существенно повысить уровень подотчетности властей, прозрачности и инклюзивности процесса реформ, а также осуществить эффективный надзор.

Копии совместного обращения были также направлены в представительство ЕС в Грузии и дипломатические миссии стран-членов ЕС, аккредитованные в Грузии.

Организации заявляют, что вовлечение гражданского общества в процесс реализации законодательства и политики остается одним из важных компонентов девяти шагов, определенных Еврокомиссией. Они выражают готовность играть активную роль и способствовать пути европейской интеграции и демократического преобразования Грузии, а также «работать над тем, чтобы воля большинства населения Грузии была полностью отражена в государственной политике».

Что касается промежуточного устного отчета Еврокомиссии за 2023 год о выполнении Грузией 12 рекомендаций, организации отметили, что он «сыграл положительную роль и дал толчок властям предпринять определенные шаги».

«Ваша поддержка в этом вопросе внесет существенный вклад в реализацию наших общих целей», – говорится в обращении.

