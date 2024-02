Де-факто власти Абхазии: Россия хочет изменить место проведения Женевских дискуссий

Лидер оккупированной Абхазии Аслан Бжания и «министр иностранных дел» Инал Ардзинба заявили 26 февраля, что Москва настаивает на переносе Женевских международных переговоров в другое место, отметив, что на данном этапе «Минск и Баку рассматриваются как альтернативные варианты». Представляя отчет о деятельности «МИД» оккупированного региона, Ардзинба отметил, что в МИД России считают, что Женева больше не может «обеспечивать равные условия для участников переговорного процесса».

Аслан Бжания заявил, что этот вопрос был поднят министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время его визита в Москву.

«Что касается женевских дискуссий, на самом деле на последней встрече с господином Лавровым он говорил о том, что эта площадка во многом себя скажем так исчерпала. Поэтому он спросил не возражает ли абхазская сторона чтобы продолжилась работа по поиску более подходящего формата, речь шла в том числе о столице Беларуси, городе Минск, и столицах других государств, наиболее таких нейтральных государств республик бывшего Советского Союза», – сказал Бжания.

Ардзинба добавил, что Азербайджан, в частности его столица Баку, также рассматривается как потенциальное место для переговоров.

Отчет Ардзинба за 2023 год

Что касается отношений с Россией, Ардзинба рассказал о важности плана консультаций с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на 2024-2025 годы, который направлен на укрепление межведомственного сотрудничества. Он отметил, что планируется реализовать совместные проекты с Россией в сферах здравоохранения, образования, спорта, культуры и реагирования на чрезвычайные ситуации. Ардзинба также заявил, что т.н. соглашение о двойном гражданстве с Россией находится на завершающей стадии, и подчеркнул, что сотни абхазских молодых людей имеют доступ к российским университетам, стажировке и работе.

Что касается отношений с Беларусью, Инал Ардзинба подчеркнул «успешную регистрацию» «Торгового дома Абхазии» в Минске, что «укрепляет торговые связи» с этой страной. Он остановился на беспошлинном ввозе абхазских товаров в Беларусь, а также на ходе реализации планируемого проекта на востоке Абхазии с участием белорусских инвесторов.

Инал Ардзинба отметил, что за последний год активизировалось взаимодействие с Постоянной комиссией Союзного государства России и Беларуси. Он также заявил, что де-факто министерство активно работает над расширением участия в мероприятиях БРИКС, которые возглавляет Россия, чтобы предоставить новые возможности для международного сотрудничества Абхазии.

Говоря об отношениях с Ближним Востоком, Ардзинба коснулся своего визита в Сирию и встреч с высокопоставленными сирийскими чиновниками и заявил, что планируется визит президента Сирии Башара Асада в Абхазию, а также открытие сирийского «посольство» в Сухуми. По словам Ардзинба, отношения с Алжиром и Ираном развивались при помощи Асада. Что касается других стран, тАрдзинба отметил, что они обратились к Палестине, Афганистану, Йемену, Северной Корее и Сербии с просьбой «признать» оккупированную Абхазию.

Ардзинба также заявил, что «Министерство иностранных дел» Абхазии «оказывает систематическую информационную поддержку специальной военной операции (России в Украине) и регулярно поддерживает связь с новыми (оккупированными)» Российской Федерацией регионами.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)