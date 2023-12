Инал Ардзинба посещает Сирию и осуждает «диктат Запада»

«Министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Инал Ардзинба 12 декабря отправился в Сирию, где уже встретился с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом и обсудил вопросы сотрудничества. По имеющимся данным, Сухуми планирует открыть «консульство» в Дамаске.

«Абхазия и Сирия сражаются за более справедливое мироустройство – многополярность. Мы представляем глобальное большинство – это более 85% населения Земли. Это люди, которые не хотят жить под диктатом Запада», – заявил Ардзинба сирийским СМИ.

По сообщениям, МИД Сирии поддержал решение Ардзинба запретить деятельность USAID, отметив, что Сирия «работает над тем, чтобы помочь» оккупационному режиму расширить «контакты с Ближним Востоком» согласно подписанному меморандуму. По той же информации, МИД Сирии готов позаботиться о повышении квалификации молодых кадров для службы Ардзинба.

Глава МИД Сирии попросил Ардзинба помочь в налаживании инвестиционных связей между Сирией и Россией и обсудил возможность проведения встреч в трехстороннем формате.

На встрече Ардзинба осудил «израильские авиаудары по сирийской гражданской инфраструктуре» и подчеркнул необходимость «перемирия в секторе Газа».

