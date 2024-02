Делегация Северокорейской международной торговой корпорации посетила оккупированную Абхазию

«Премьер-министр» оккупированной Абхазии Александр Анкваб принял делегацию Северокорейской международной торговой корпорации «Мангенбон». Местное СМИ «Апсныпресс» сообщило 19 февраля, что делегацию возглавлял генеральный директор корпорации Юн Гук Нам.

По информации «Апсныпресс», в сферу деятельности корпорации входит торговля промышленными и непромышленными товарами, информационные технологии, а также сотрудничество в сфере медицины, переработки морепродуктов и производства трикотажных изделий. По той же информации, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества, в том числе в сфере пищевой промышленности, банковского дела, туризма, а также обсудили возможности открытия «торговых офисов» в Сухуми и Пхеньяне.

Информация о корпорации в открытых источниках ограничена. Однако, согласно отчету Совета Безопасности ООН за 2022 год, Международная корпорация торговли и экономического развития «Мангебон» была причастна к отправке ИТ-специалистов из Северной Кореи на работу в Китай в октябре 2020 года.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)