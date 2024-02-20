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Анкваб встречает делегацию Северной Кореи. Источник: Апсныпресс
Новости

Делегация Северокорейской международной торговой корпорации посетила оккупированную Абхазию

Civil.ge Send an email 20/02/2024 - 16:40
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«Премьер-министр» оккупированной Абхазии Александр Анкваб принял делегацию Северокорейской международной торговой корпорации «Мангенбон». Местное СМИ «Апсныпресс» сообщило 19 февраля, что делегацию возглавлял генеральный директор корпорации Юн Гук Нам.

По информации «Апсныпресс», в сферу деятельности корпорации входит торговля промышленными и непромышленными товарами, информационные технологии, а также сотрудничество в сфере медицины, переработки морепродуктов и производства трикотажных изделий. По той же информации, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества, в том числе в сфере пищевой промышленности, банковского дела, туризма, а также обсудили возможности открытия «торговых офисов» в Сухуми и Пхеньяне.

Информация о корпорации в открытых источниках ограничена. Однако, согласно отчету Совета Безопасности ООН за 2022 год, Международная корпорация торговли и экономического развития «Мангебон» была причастна к отправке ИТ-специалистов из Северной Кореи на работу в Китай в октябре 2020 года.

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Civil.ge Send an email 20/02/2024 - 16:40
5 1 minute read

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