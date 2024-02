Президент продолжает встречи в рамках «Платформы единства ради Европы»

В рамках «Платформы единства ради Европы» президент Грузии Саломе Зурабишвили 26 февраля встретилась с представителями «Платформы победы», среди которых были лидер парламентской фракции «Национального движения» Тина Бокучава и лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Кроме того, 25 февраля президент встретилась с депутатом Давидом Усупашвили от партии «Лело», основателем неправительственной организации «Гражданская идея» Тиной Хидашели и лидером движения «За народ» Анной Долидзе.

Президент Зурабишвили проводит встречи в рамках инициативы «Платформа единства ради Европы», о создании которой она объявила 6 февраля во время своего выступления с ежегодным докладом в Парламенте.

Комментарии участников встречи

Комментируя встречу, Тина Бокучава заявила, что разговор коснулся выполнения девяти условий, определенных Еврокомиссией. Бокучава отметила, что «Платформа победы» представила президенту свое общее видение того, как реализовать эти условия, и еще раз подчеркнула важность помилования бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Давид Усупашвили заявил, что на встрече с президентом обсуждались меры, необходимые для проведения предстоящих парламентских выборов в свободной и справедливой среде, что имеет решающее значение для быстрой интеграции страны в Евросоюз. Он также отметил, что на встрече не обсуждался вопрос объединения политических партий и неправительственных организаций.

В беседе с представителями СМИ после встречи Тина Хидашели заявила, что «важно найти консенсус, найти единство в отношении всех конкретных действий, которые приблизят нас к Европе, чтобы на европейском пути Грузии был предприняты быстрые шаги и реализованы реформы». С другой стороны, необходимо провести выборы, для которых нужно обеспечить гражданский мир, чтобы можно было вообще говорить о победителе и проигравшем в избирательном процессе. Я готова полностью участвовать в этом». Она назвала этот процесс «очень ценным» и сказала: «это рабочий процесс. На начальном этапе происходит обмен мнениями, согласование позиций и обмен настроениями. Поэтому мы не говорили о конкретном документе».

Анна Долидзе заявила, что «наша задача заключалась сегодня в том, чтобы узнать у президента, какова ее повестка дня и ее видение. Мы слышали, что это будет деловой процесс, первым этапом которого станет разработка общего документа, плана того, какие обязательства мы возьмем на себя как партии после того, как придем к власти. Как мы и договорились, мы пойдем в партию, обсудим эту идею и этот процесс, который она нам уточнила, а затем сообщим вам нашу позицию, а также и госпоже президенту».

По теме

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)