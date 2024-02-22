В рамках «Платформы единства ради Европы» президент приняла исследователей
Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает встречаться с организациями гражданского общества, политиками, представителями СМИ и экспертами, работающими над вопросами расширения ЕС. 21 февраля во дворце Орбелиани она приняла ведущих европейских исследователей, работающих над вопросами расширения ЕС, и экспертов местных исследовательских центров, которые находятся в Грузии в рамках проекта Horizon Europe.
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В своей приветственной речи президент говорила о важности расширения ЕС не только для Грузии, но и для усиления, безопасности и устойчивости Европы. Она подчеркнула, что необходима более широкая дискуссия по вопросу расширения ЕС, добавив, что ситуация меняется быстрыми темпами и «старых процедурных дискуссий недостаточно» для обеспечения безопасности государств-членов и государств, не входящих в ЕС.
Президент рассказала об экзистенциальной важности расширения ЕС для Грузии и Украины и упомянула свой визит в Германию, где обсуждала этот вопрос на Мюнхенской конференции по безопасности.
В конце выступления она подчеркнула важность проекта Horizon Europe и работы исследователей в Грузии и пожелала, чтобы их услышали люди, которые в последующем принимают решения.
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