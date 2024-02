В последнем ежегодном докладе перед Парламентом Зурабишвили раскритиковала Иванишвили и выступила с инициативой создания единой оппозиционной платформы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 6 февраля выступила в Парламенте со своим последним ежегодным и затронула ряд актуальных вопросов.

Среди тем, которых коснулась президент, были вопросы безопасности, гибридная война России, оккупация регионов Грузии и война России в Украине; процесс присоединения к ЕС и важность мобилизации всего общества на этом пути; вызовы, стоящие перед грузинской демократией и преобразование страны в «живое, успешное, сильное, европейское и демократическое государство»; а также важность проведения свободных и справедливых выборов в 2024 году. В своей речи Саломе Зурабишвили обратилась к правительству, оппозиции, диаспоре и молодежи.

Президент обратился к кандидату в премьер-министры Ираклию Кобахидзе и спросила его, представляет ли он план, в котором будет четко прописано, как будет обеспечиваться реформа судебной системы, борьба с элитной коррупцией и реформа Избирательной администрации.

«Однако сегодня главным адресатом вопросов общественности является не премьер-министр, не председатель Парламента и не правящая партия, а тот, кто реально управляет страной», – сказала президент о Бидзине Иванишвили, называть имя которого она всегда избегала до этого. Она обратилась к Бидзине Иванишвили объяснить грузинскому обществу, «когда вы намерены перейти от однопартийной, единоличной и вертикальной модели к демократической, европейской модели и когда?».

Она также заявила, что ее цель – создать совместную платформу с участием оппозиции и гражданского общества. «Это то, что мы предлагаем создать, хартию будущего – «Платформу единства ради Европы», которая, по словам президента, «соберет воедино все конкретные предложения по европейским приоритетам и посредством диалога и консенсуса будет способствовать формированию совместного документа».

На заседании Парламента присутствовали представители правительства, Патриархии, дипломатического корпуса и международных организаций. Как и во время предыдущего ежегодного выступления, когда президент вошла в зал заседания, депутаты парламентского большинства не встали со своих мест, чтобы поприветствовать ее.

Вызовы – гибридная война России

Президент говорила о вызовах безопасности и войне России против Украины. Она подчеркнула, что Россия не смогла сломать Украину и не смогла подорвать единство и солидарность Европы и даже усилила ее. «Несмотря на провал или именно из-за него, Россия начала новые атаки гибридные войны против Грузии, для чего она использует все формы и оружие», – отметила президент.

В частности, он имел в виду планы России по строительству военно-морской базы в Очамчире, передачу России госдачи в Бичвинта (Пицунда), план строительства аэропорта Бабушера в Сухуми, нарушения прав человека, запугивание населения и убийства вдоль линии оккупации. В качестве гибридных вызовов она назвала массовый въезд граждан России в Грузию, антизападную пропаганду, восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией, размещение иконы с изображением Сталина в соборе Самеба и другие вопросы, которые, по ее словам, направлены на разжигание розни и конфронтации в обществе.

Вызовы демократии

Президент заявила, что вызовы, стоящие перед демократией в 2023 году, не уменьшились. «Вместо проведения демократических реформ мы увидели усиление власти, что отразилось в инициировании российского закона. Это была попытка притеснить гражданское общество и разоружить его», – заявила президент. Она также упомянула изменения в законе «О Национальном банке», изменение правил избрания председателя ЦИК и, наконец, попытку объявить президенту импичмент. «Последнее выявило не только неприемлемость независимости президентского института, но и плачевное состояние Конституционного суда», – сказала Зурабишвили.

Отметив, что целью страны, идущей к Европе, должно стать укрепление независимых институтов, президент заявила, что «резко нарушен необходимый баланс между ветвями власти, который является краеугольным камнем демократии». По словам Саломе Зурабишвили, «между партией и правительством больше нет разделительной линии. Кроме того, вместо надзора и контроля над правительством Парламент стал лишь исполнителем партийной политики».

Президент обратила внимание на проблемы коррупции в Грузии и отметила, что «аппетит элиты не имеет предела». «На самом деле ничего не контролируется, и ничья ответственность не выявлена; Это потому, что элитная коррупция является необходимым цементом, который скрепляет надежную касту вокруг монолитной власти», – сказала президент.

Вызовы, стоящие перед европейским курсом Грузии

Говоря о вызовах, стоящих перед европейским курсом Грузии, Саломе Зурабишвили заявила, что «антиевропейские и антизападные высказывания перешли из маргинальных политических кругов в официальную риторику. Взамен позиции по отношению к России значительно смягчились». Президент акцентировала внимание на «публичном дистанцировании от ЕС и США в отношении международных санкций». По ее словам, все это вызывает вопросы о силе внешней ориентации страны. «С помощью запутанной риторики и шагов мы поставили под угрозу колоссальную работу и достижения, которые мы проделали для европейской интеграции», – заявила Зурабишвили, добавив, что, несмотря на эти проблемы, стране все же был предоставлен статус кандидата. Она подчеркнула роль общества в этом отношении: «общество не сдавалось, боролось и защищало свое будущее. Принципиальность народа внутри и снаружи доказала всем, что наши претензии на европейскость вполне обоснованы и дух грузинского народа непоколебим в достижении этой цели».

Европейские преимущества

Президент подчеркнула важность статуса кандидата в члены ЕС для укрепления безопасности страны, отметив, что «самое трагичное и опасное – это находиться в изоляции и, следовательно, оставаться в одиночестве и один на один с Россией». В этом контексте она заявила, что «выдвижение кандидатуры и начало переговоров завтра означает выход в пространство европейской безопасности, тем самым возвращая себе роль активного игрока на международной и региональной арене». «Путь русификации не является альтернативой», – заявила президент.

Она также говорила об ощутимых экономических и социальных выгодах членства в ЕС и подчеркнула, что «Европа означает благополучие» и что, предоставляя этот статус, Европа сказала Грузии, что сейчас настало время продолжить работу ради ее европейского будущего.

Что должна сделать Грузия?

Президент подчеркнула, что Грузия должна распрощаться с «самыми уродливыми образованиями порочного советского прошлого», чтобы двигаться вперед по европейскому пути. Это означает «трансформацию модели власти и переход к модели европейского управления, которая предполагает: свободную конкуренцию, разнообразие мнений, компромиссы и распределение власти, часто коалиционное правительство, и хотя бы между политическими силами, как минимум диалог и поиск общий язык вокруг интересов страны».

«Задача 2024 года ясна! Наше будущее в наших руках, что требует от нас наибольшей ответственности», – сказала президент и подчеркнула, что рекомендации Евросоюза «не отличаются от того, что нам нужно для укрепления страны и чего общество ждало и требовало уже годами: справедливость, равенство, безопасность».

Обращение к кандидату в премьер-министры

Зурабишвили особенно раскритиковала будущего премьер-министра Ираклия Кобахидзе и обвинила его в пророссийских и антиевропейских взглядах. «Вы, с кем ассоциируется допуск Гаврилова в Парламент, аннулирование документа Шарля Мишеля, антиевропейская риторика и импичмент, как вы намерены выполнить европейский заказ общества и в частности реализовать рекомендации перед выборами?», – обратилась президент к Кобахидзе.

Она также спросила Кобахидзе, намерен ли он представить план, где будет четко прописано, как он изменит состав Высшего совета юстиции и Верховного суда; как обеспечить укомплектование Избирательной администрации на основе консенсуса; план, согласно которому антикоррупционной службе будут предоставлены следственные полномочия и независимость; где будет обеспечена независимость Национального банка, а также как страна приблизится к внешней политике и политике безопасности Евросоюза.

Обращение к Бидзине Иванишвили

Президент также обратилась к Бидзине Иванишвили: «общество имеет полное право услышать ваше мнение – что означают слова, сказанные при вашем возвращении (в политику) о коррупции, о внешнеполитическом курсе страны? Общество не знает, почему вы кого-то отпускаете или кого-то приводите – отпускаете из-за преступления перед страной, или из-за разных мнений, или по другим причинам, которых мы не знаем?».

По словам президента, поскольку общество ждет новой европейской модели управления, «оно также должно знать, и вы должны сказать, как и когда вы собираетесь перейти от однопартийной, единоличной и вертикальной модели к демократической, европейской модели». По ек словам, общество ждет ответа от Иванишвили, «когда же вы уберете Мурусидзе-Чинчаладзе из суда, если с одной стороны боретесь, или так вы говорите, с «Национальным движением», а с другой – ничто не угрожает его пережиктам».

Обращение к оппозиции

Саломе Зурабишвили призвала оппозицию «перестать ссориться, ругаться и противостоять друг другу, что разжигает в обществе безнадежность и нигилизм». По словам президента, несмотря на то, что призывать оппозицию к объединению или роспуску не входит в ее обязанности, «я говорю вам, что вы должны суметь договориться об основных приоритетах страны. Вы должны показать обществу, что вы все еще можете говорить, работать и достигать результатов в достижении этой европейской цели».

«Основная обязанность оппозиции – мобилизовать и вовлечь общественность в поддержку европейского выбора», – добавила она.

Что касается парламентских выборов 2024 года, президент заявила, что они будут решающими для будущего страны, и призвала общественность активно участвовать.

Обращение к диаспоре

Президент также обратилась к диаспоре, которая «в не меньшей степени обязана участвовать в создании будущего страны: вы должны знать свои права, вовремя пройти консульский учет, чтобы в кратчайшие сроки потребовать открытия новых избирательных участков, что является вашим правом по закону». По ее словам, «участие в выборах не опасно даже для нелегалов, что на словах и на практике подтверждают наши партнеры. Я лично буду защитником ваших избирательных прав».

Обращение к молодежи

Президент похвалила молодежь, которая внесла «большой вклад» в прошлогоднюю победу (в связи с акциями протеста против закона об «иностранных агентах») и отметила, что «даже сейчас ваше участие в подготовке к следующему этапу будет иметь решающее значение».

«Помните, что именно беспрецедентная активность молодежи на выборах в разных странах решила исход тех или иных выборов и изменила будущее. Вы тоже можете это сделать», – добавила президент.

Выборы 2024 года

Саломе Зурабишвили заявила, что «это не будут обычные выборы, на которых мы выберем одну партию вместо другой». По ее словам, «сегодня решающий этап нашей истории и мы стоим на этом этапе, где нам предстоит посредством выборов решить свое будущее, проголосовать за новую модель управления, новую экономику, то есть новое европейское государство».

Президент также заявила, что она чувствует огромную ответственность в этом ответственном процессе. «Поэтому я буду рядом с вами в качестве наблюдателя, сварщика и надзирателя этих процессов», – сказала она.

«Кому-то может быть очень выгодно вывести меня на арену политической борьбы и изобразить лидером какой-то политической силы, позиции или оппозиции. Напрасно», – добавила президент.

По ее словам, стране нужен принципиальный лидер, который не будет аффилирован ни с какой партией, будет иметь стратегическое видение, а не политические амбиции и личные интересы, который «до конца будет служить главной цели: замене советского прошлого европейским будущим, укреплению независимости страны навсегда в лоне свободной и мирной европейской семьи».

«Платформа единства ради Европы»

Президент озвучила инициативу создания «Платформы единства ради Европы» с участием оппозиции и гражданского общества. Она выразила готовность создать координационный центр при своей администрации, который «соберет воедино все конкретные предложения по европейским приоритетам и посредством диалога и консенсуса будет способствовать формированию совместного документа». По словам Зурабишвили, она намерена пригласить представителей политического спектра и заинтересованных лиц гражданского общества. «Формула победы означает не победу какой-либо стороны или партии, а победу единства, европейскости и страны», – добавила она.

