Совместное заявление по итогам 8-го заседания Совета ассоциации Грузия-ЕС

20 февраля в Брюсселе состоялось восьмое заседание Совета ассоциации между Грузией и Евросоюзом. Это первое заседание после того, как Грузии был предоставлен статус страны-кандидата в члены ЕС. На встрече председательствовал верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, а грузинскую делегацию возглавлял премьер-министр Ираклий Кобахидзе. На встрече также присутствовал европейский комиссар по европейской политике соседства и расширению Оливер Вархей. Участники обсудили широкий спектр вопросов отношений между ЕС и Грузией.

Статус кандидата, девять условий

Совет ассоциации приветствовал историческое решение Европейского совета предоставить Грузии статус страны-кандидата, заявив, что это решение «выводит отношения Грузия-ЕС на новый стратегический уровень».

Евросоюз принял во внимание, что правительство Грузии приняло План действий по реализации 9 шагов еще до решения Европейского совета, и «призвал Грузию к дальнейшему прогрессу в направлении реформ».

Совет подчеркнул важность выполнения условий, определенных Еврокомиссией, «путем реализации существенных и необратимых реформ, которые будут подготовлены и осуществлены с участием оппозиции и гражданского общества». «Прогресс Грузии на пути к ЕС будет зависеть от ее достижений с точки зрения выполнения критериев членства», – говорится в пресс-релизе, распространенном Представительством ЕС в Грузии.

Реформы, политическая поляризация

Совет ассоциации признал, что Грузия провела значительные реформы в ряде областей и успешно приблизила свое законодательство к стандартам ЕС во многих секторах. Также было отмечено, что ключевым фактором в этом плане стала цель вступления в Евросоюз, которую, согласно пресс-релизу, поддерживает население Грузии, правительство и широкий политический спектр.

В то же время разговор коснулся проблем, вызванных внутриполитической поляризацией. «ЕС призвал все политические субъекты в Грузии продемонстрировать конструктивное многопартийное сотрудничество и диалог, преодолеть поляризацию и воздержаться от таких действий, которые еще больше усугубят политическую напряженность и помешают реализации программы реформ в стране», – говорится в пресс-релизе. В этом контексте Совет ассоциации положительно оценил активное гражданское общество Грузии и подчеркнул важность инклюзивного, значимого и систематического участия гражданского общества в процессах разработки политики.

Дезинформация

Согласно пресс-релизу, Совет подчеркнул важность борьбы с дезинформацией, антиевропейской риторикой, а также манипулированием информацией и вмешательством внешних сил. Евросоюз призвал Грузию предпринять существенные шаги в этом направлении и в то же время принял во внимание усилия, уже предпринятые правительством.

Государственные институты, верховенство закона, избирательная система

Совет ассоциации подчеркнул, что должна быть обеспечена «полная независимость, подотчетность и беспристрастность» всех государственных институтов, включая судебную власть, прокуратуру, антикоррупционные и монетарные институты, в соответствии с европейскими стандартами и рекомендациями Венецианской комиссии. ЕС подчеркнул необходимость дальнейшего улучшения реализации парламентского надзора, особенно над службами безопасности.

ЕС подчеркнул необходимость дальнейших усилий по реализации комплексной судебной реформы, в частности для обеспечения полной независимости, подотчетности и беспристрастности всех судебных и прокурорских учреждений.

Совет ассоциации принял во внимание реформы, проведенные с целью улучшения избирательной базы, и призвал Грузию завершить избирательную реформу вовремя до предстоящих выборов в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ.

Защита прав человека

Совет ассоциации приветствовал работу, проведенную в сфере защиты прав человека в Грузии, во время чего сосредоточил внимание на проделанной работе в направлении обеспечения гендерного равенства, борьбы с насилием по гендерному признаку и домашним насилием, а также по направлению законодательства, касающегося решений Европейского суда по правам человека и назначения народного защитника. ЕС подчеркнул необходимость продолжать эту работу и гарантировать повышенное уважение к правам человека и основным свободам, включая свободу выражения мнений, собраний и СМИ, а также полную независимость и эффективность институтов по защите прав человека.

Деолигархизация

Совет ассоциации отметил проделанную работу в направлении деолигархизации, предотвращения чрезмерного влияния частных интересов в экономической, политической и социальной жизни Грузии и подчеркнул «необходимость эффективной реализации существующего Плана действий на основе многосекторального, системного подхода». ЕС приветствовал создание Антикоррупционного бюро и подчеркнул необходимость дальнейших усилий по борьбе со всеми формами коррупции, в том числе в контексте деолигархизации.

Соответствие общей внешней политике и политике безопасности ЕС

Совет ассоциации «выразил твердое ожидание, что Грузия значительно увеличит скорость присоединения к общим позициям в области внешней политики и политики безопасности и ограничительным мерам ЕС» и призвал Грузию продвигаться к полному присоединению.

Согласно пресс-релизу, Евросоюз приветствовал «активное участие и конструктивное сотрудничество Грузии в направлении предотвращения случаев уклонения от санкций ЕС против России». В то же время ЕС выразил готовность продолжать поддерживать Грузию в борьбе с угрозами, возникающими в результате агрессивной войны России в Украине, и укреплять ее устойчивость путем углубления сотрудничества в вопросах борьбы с кибер- и гибридными угрозами, а также путем поддержки Сил обороны Грузии в рамках Европейского инструмента содействия миру.

Оккупация

ЕС подчеркнул свою решительную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ. Разговор также коснулся вопросов урегулирования конфликтов и политики непризнания и вовлеченности ЕС в Грузию. Стороны подтвердили свою поддержку Женевских международных переговоров и Механизмов предотвращения и реагирования на инциденты.

ЕС и Грузия выразили обеспокоенность шагами России, направленными на интеграцию регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии в российскую политическую сферу, сферу безопасности, военную, экономическую и другие сферы. Совет осудил убийство гражданского лица Тамаза Гинтури российскими войсками, незаконно дислоцированными на территории Грузии. Стороны также обсудили ухудшающуюся ситуацию с точки зрения безопасности, гуманитарных вопросов и прав человека в оккупированных регионах, включая вопросы свободы передвижения, собственности, нарушений права на получение образования на родном языке, а также этнической дискриминации грузин.

Экономика

Совет ассоциации приветствовал успешное преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, а также рост ВВП страны. Евросоюз положительно оценил фискальную и монетарную политику Грузии, которая «позволила успешно преодолеть шок, вызванный агрессивной войной России в Украине». ЕС также упомянул Национальный банк Грузии и подчеркнул важность обеспечения его независимости и надежности.

ЕС подтвердил роль Грузии как партнера в энергетической безопасности Европы, особенно ее роль в транзите каспийских углеводородных ресурсов.

Совет также обсудил торговые отношения ЕС-Грузия, перспективы Грузии присоединения к единой зоне платежей в евро и единой зоне роуминга ЕС, программы образовательного обмена и механизм гражданской защиты ЕС.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)