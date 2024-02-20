Премьер-министр Ираклий Кобахидзе находится с визитом в Брюсселе

Новоназначенный премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе находится с первым официальным визитом в Брюсселе. В рамках своего визита в Брюссель он уже встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем. Кобахидзе принял участие в 8-м заседании Совета ассоциации ЕС-Грузия, после чего провел совместную пресс-конференцию с верховным представителем Евросоюза Жозепом Боррелем и еврокомиссаром по европейской политике соседства и расширению Оливером Вархеем. В рамках визита премьер-министр также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Премьер-министр отправился в Брюссель вместе с правительственной делегацией, в которую входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили; вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани; министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани.

Встреча с верховным представителем Евросоюза

20 февраля премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем.

Боррель поздравил Кобахидзе с назначением на пост премьер-министра и пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

На встрече стороны обсудили процесс вступления Грузии в Евросоюз. Ираклий Кобахидзе подчеркнул важность предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС и отметил, что «предоставление статуса кандидата является результатом напряженных усилий и шагов, предпринятых правительством Грузии». По его словам, правительство Грузии продолжает активно работать над переходом к следующему этапу интеграции в Евросоюз и продолжает работать в этом направлении, чтобы открыть переговоры о вступлении в Евросоюз. Премьер-министр рассказал о шагах, уже предпринятых правительством Грузии с этой целью, и планах на будущее.

Стороны также обсудили текущую ситуацию на оккупированных территориях Грузии и подчеркнули необходимость выполнения Россией Соглашения о прекращении огня, заключенного 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза. Премьер-министр поблагодарил Евросоюз за поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии и участие в процессе мирного урегулирования конфликта.

Fruitful meeting with @JosepBorrellF in 🇧🇪. Appreciated his personal dedication and his team's support in advancing a strong partnership between 🇪🇺 & 🇬🇪. Highlighted the importance of transforming the Black Sea into a sea of peace, cooperation & development. pic.twitter.com/0UN0F5Nk9a — Irakli Kobakhidze (@PM_Kobakhidze) February 20, 2024

Материал будет обновляться…

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)