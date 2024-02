Жозеп Боррель Грузии: необходимо ускорить темпы реализации реформ

20 февраля в Брюсселе состоялось 8-е заседание Совета ассоциации ЕС-Грузия, на котором присутствовала делегация Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе и делегация Евросоюза во главе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Боррелем. Это первое заседание Совета ассоциации ЕС-Грузия после того, как Грузия получила статус страны-кандидата в члены ЕС.

После встречи состоялась совместная пресс-конференция, на которой с заявлениями выступили верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархей.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель приветствовал визит Кобахидзе в Брюссель и заявил, что, предоставив Грузии статус кандидата, «мы вступаем в новую стратегическую фазу наших отношений». Он также подчеркнул, что статус страны-кандидата требует «новых усилий и повышает ответственность правительства, оппозиции и всех игроков, включая гражданское общество». По словам Борреля, «сегодняшняя дискуссия подчеркивает нашу общую приверженность достижению необратимого прогресса на европейском пути Грузии№.

Верховный представитель ЕС озвучил три послания Грузии:

«Темпы реализации реформ должны быть усилены». Боррель акцентировал внимание на необходимости реализации 9 шагов Еврокомиссии и отметил, что в этом процессе важно, чтобы были вовлечены все. «Необходимо предпринять решительные шаги для снижения политической напряженности». «Европейский Союз — это объединение, основанное на общих ценностях и принципах». По мнению Борреля, эти ценности становятся еще более важными, поскольку «нам приходится жить в очень сложной и даже опасной геополитической среде». По его словам, Евросоюз рассчитывает «в дальнейшем повысить соответствие нашей внешней политики и политики безопасности». Верховный представитель призвал власти Грузии «приложить все усилия для борьбы с манипулированием информацией и вмешательством иностранной силы» и добавил, что такое вмешательство будет иметь больший масштаб и во время парламентских выборов. «В этом году вам предстоит сдать важный экзамен по части грузинской демократии». Говоря о проводимых в Грузии избирательных реформах, Боррель призвал Грузию завершить этот вопрос до следующих выборов, чтобы «все рекомендации Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ были реализованы для обеспечения свободных, справедливых, конкурентных парламентских выборов».

Боррель подчеркнул, что «мы по-прежнему полностью привержены идее поддержки вашего суверенитета и территориальной целостности». Он заявил, что сотрудничество между ЕС и Грузией в сфере обороны и безопасности укрепилось и будет укрепляться в будущем.

В завершение верховный представитель вспомнил свой последний визит в Грузию и подчеркнул европейские стремления граждан Грузии. Он обратился к премьер-министру: «на вас лежит ответственность оправдать эти ожидания (грузинского народа). Со нашей стороны, на ЕС также лежит обязанность использовать эту историческую возможность вместе с вами и активизировать наши усилия по присоединению Грузии к ЕС».

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе

В начале своего выступления премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что на 8-м заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС он еще раз подчеркнул историческое достижение, которая касается получения Грузией статуса страны-кандидата в члены ЕС. По его словам, растущие стратегические отношения с Евросоюзом имеют большое значение для Грузии и «для обязательства, которое влечет за собой присоединение к европейскому содружеству европейских демократий, принятие общих ценностей и принципов».

Кобахидзе также рассказал о Плане действий Грузии, который предполагает выполнение условий, поставленных Еврокомиссией, а также об экономике Грузии и ее устойчивости в постпандемический период, и отметил, что реализация реформ будет продолжаться и в будущем.

Он выразил благодарность за непоколебимую поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ.

Европейский комиссар Оливер Вархей

Европейский комиссар по европейской политике соседства и расширению Оливер Вархей подчеркнул важность предоставления Грузии статуса кандидата и заявил, что это «уже принесло пользу». По его словам, на встрече Евросоюз и грузинская сторона договорились «ускорить работу». В этом плане он выделил несколько конкретных направлений.

Говоря о реализации девяти шагов, определенных Еврокомиссией, еврокомиссар заявил, что «Грузия не только смогла, но и хотела выполнить указанные условия» в направлении расширения. Однако он также отметил, что Грузии было предложено ускорить работу по «судебной реформе и всем другим направлениям, предусмотренным повесткой дня».

Что касается экономического и инвестиционного плана, еврокомиссар заявил, что Евросоюз смог мобилизовать 1,9 миллиарда евро для капиталовложений в Грузию. «Эти инвестиции принесут прямую пользу экономике страны в таких секторах, как энергетика, транспорт, доступ к финансам, малый и средний бизнес, охрана окружающей среды и хотя бы развитие человека».

Вархей также подчеркнул важность проектов электропровода и широкополосного Интернета на Черном море и назвал их «крупномасштабным знаковым проектом».

По его словам, разговор на встрече коснулся и транспортных связей, в рамках которых «большое значение имеют новые торговые пути». Еврокомиссар отметил, что «Грузия имеет полный потенциал стать центром нового торгового пути, но для этого Черное море должно стать следующим коридором в Европу. Для этого нам нужно будет улучшить портовую инфраструктуру Грузии».

Европейский комиссар выделил две сферы, в которых был достигнут прогресс. Это роуминг и единая платежная система. «У нас есть все, чтобы обратиться к Европейскому совету с предложением, чтобы Грузия могла как можно скорее войти в европейское роуминговое пространство. Это значительно снизит затраты на роуминг и обмен данными в Грузии для путешествующих грузин, грузин, живущих и работающих в Европе. Я считаю, что это также будет масштабным и знаковым изменением для населения страны. Это такой же ощутимый результат, как и безвизовый режим».

Что касается Европейской единой расчетной зоны, еврокомиссар отметил, что, хотя еще многое предстоит сделать, ЕС открыт и «как только Грузия будет готова обеспечить совместимость законодательства и способность обеспечивать соблюдение наших правил в банковской системе страны, мы обеспечим интеграцию страны в Европейское единое расселение как можно скорее».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)