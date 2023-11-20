Внешняя торговля Грузии за январь-октябрь 2023 года выросла на 16,2%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 20 ноября, в январе-октябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешнеторговый оборот товаров в Грузии (без недекларированной торговли) увеличился на 16,2% и достиг 17,7 млрд долларов США.

По данным Службы статистики, экспорт из Грузии увеличился на 12,5% и составил 5,1 миллиарда долларов США. При этом импорт увеличился на 17,8% и достиг 12,7 млрд долларов США. За январь-октябрь 2023 года отрицательное торговое сальдо составило 7,6 млрд долларов США, что составляет 42,6% внешнеторгового оборота.

В январе-октябре 2023 года Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии с товарооборотом в 2,46 млрд долларов США. Следующей идет Россия с 2,04 млрд долларов США; США — 1,67 млрд долларов США; Китай – 1,4 млрд долларов США и Азербайджан – 1,23 млрд долларов США.

В тот же период список крупнейших стран-экспортеров выглядел следующим образом: Азербайджан – 714 млн долларов США, Армения – 658 млн долларов США, Казахстан – 580 млн долларов США, Кыргызстан – 564 млн долларов США и Россия – 559 млн долларов США. долларов.

Что касается импорта, Турция является крупнейшим торговым партнером с объемом 2,1 млрд долларов США; Далее идут США – 1,6 мрд долларов США, Россия – 1,5 млрд долларов США, Китай – 1,13 млрд долларов США и Германия – с 767 млн долларов США.

В январе-октябре 2023 года среди товарных групп на первом месте по объему экспорта находятся легковые автомобили – с 1,76 млрд долларов США; Далее следуют медные руды и концентраты на сумму 451 млн долларов США; натуральные виноградные вина – 217 млн долларов США (4,2 процента).

Крупнейшая импортная товарная группа в январе-октябре 2023 года была представлена ​​в виде легковых автомобилей, импорт которых составил 2,59 млрд долларов США. Второе место занимают нефть и нефтепродукты с 929 млн долларов США, третье место – лечебные средства фасованные – 445 млн долларов США.

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