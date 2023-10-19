За январь-сентябрь внешняя торговля Грузии выросла на 16,5%

По предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 19 сентября, в январе-сентябре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешнеторговый оборот товаров в Грузии (без недекларированной торговли) увеличился на 16,5% и достиг 15,9 млрд долларов США.

По данным Службы статистики, экспорт из Грузии увеличился на 12,7% и составил 4,6 миллиарда долларов США. При этом импорт увеличился на 18,2% и достиг 11,3 млрд долларов США. За январь-сентябрь 2023 года отрицательное торговое сальдо составило 6,7 млрд долларов США, что составляет 42,1% внешнеторгового оборота.

В январе-сентябре 2023 года Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии с товарооборотом в 2,2 миллиарда долларов США. Следующей идет Россия с 1,88 миллиарда долларов США; США — 1,47 млрд долларов США; Китай с 1,26 млрд долларов США и Азербайджан с 1,08 млрд долларов США.

За этот же период тройка лидеров по экспорту сложилась следующим образом: Азербайджан – 633 миллиона долларов США, Армения – 602 миллиона долларов США и Россия – 512 миллионов долларов США.

По объему импорта в тройку лидеров входят: Турция – 1,9 млрд долларов США, США – 1,4 млрд долларов США и Россия – 1,4 млрд долларов США.

В январе-сентябре 2023 года среди товарных групп первое место в первой десятке экспортных категорий заняли легковые автомобили с объемом 1,57 млрд долларов США; далее идут медные руды и концентраты на сумму 438 млн долларов США; Натуральные виноградные вина — 194 млн долларов США (4,2%).

Крупнейшая импортная товарная группа в январе-сентябре 2023 года была представлена ​​в виде легковых автомобилей, импорт которых составил 2,3 млрд долларов США. Второе место занимают нефть и нефтепродукты с 816 миллионами долларов США, третье место – лечебные средства расфасованные с 392 млн долларов США.

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