Глава МИД Грузии провел встречи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили присутствовал на Мюнхенской конференции по безопасности 17-18 февраля и провел в ее рамках ряд встреч. В частности, он встретился с председателем ОБСЕ Яном Боргом, министром иностранных дел Албании Игли Хасани, президентом и исполнительным директором Национального фонда за демократию Дэймоном Уилсоном, командующим Европейским командованием США Кристофером Каволи, помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном, государственным министром Федерального министерства иностранных дел Германии Сюзанной Бауманн и исполнительным директором Финансовой корпорации международного развития США Скоттом Натаном.

Встреча с председателем ОБСЕ

17 февраля Илия Дарчиашвили провел встречу с действующим председателем ОБСЕ и министром иностранных, европейских и торговых дел Мальты Яном Боргом.

Министры иностранных дел обсудили приоритеты Мальты и существующие вызовы в рамках ее председательства ОБСЕ, ситуацию в оккупированных регионах Грузии. Дарчиашвили поблагодарил своего коллегу за сохранение вопроса Грузии в повестке дня ОБСЕ на высоком уровне.

Разговор также коснулся повестки европейской интеграции Грузии. Была подчеркнута твердая поддержка Мальтой внешнеполитических устремлений страны. На ближайшее время был спланирован визит действующего председателя ОБСЕ в Грузию.

«Мы приветствуем вашу решительную поддержку в процессе вступления Грузии в ЕС», — написал Дарчиашвили в Twitter после встречи.

Pleased to meet my counterpart from 🇲🇹 @MinisterIanBorg . Exchanged views on 🇬🇪 – 🇲🇹 bilateral &multilateral relations. We value your strong support towards Georgia’s EU accession process. Wished my colleague successful Chairmanship of the OSCE for 2024 and focused on importance… pic.twitter.com/MLzPPgEirY — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) February 17, 2024

Встреча с Министром иностранных дел Албании

17 февраля Илья Дарчиашвили встретился с министром европейских и иностранных дел Албании Игли Хасани.

Разговор на встрече коснулся успехов, достигнутых Грузией в плане европейской интеграции. Особое внимание было уделено решению Европейского совета о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Кроме того, была подчеркнута важность углубления сотрудничества и обмена взаимным опытом на пути вступления в Евросоюз.

При обсуждении вопросов двустороннего сотрудничества внимание было акцентировано на важности активизации политического диалога и обмена визитами на высоком уровне. Отмечена необходимость углубления отношений в сфере экономики и туризма. Илья Дарчиашвили поблагодарил своего коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Илья Дарчиашвили пригласил своего албанского коллегу посетить Грузию.

Разговор на встрече также коснулся существующего сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций.

«Поскольку Грузия и Албания едины в своем стремлении вступить в Евросоюз, обмен опытом на этом пути становится все более важным», – написал Дарчиашвили в Twitter.

At the meeting with my 🇦🇱 colleague @IgliHasani , discussed issues of mutual interest, focusing on importance of enhancing 🇬🇪 🇦🇱 coop in various areas. Spoke about EU integration process and the progress achieved on this path. As 🇬🇪 and 🇦🇱 are united in their quest for the EU… pic.twitter.com/fqngFYysTh — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) February 17, 2024

Встреча с директором Национального фонда демократии

В тот же день Дарчиашвили встретился с Дэймоном Уилсоном, директором Национального фонда демократии.

Разговор на встрече коснулся геополитической обстановки в регионе, успехов Грузии на пути к европейской интеграции и возросшей региональной роли Грузии в этом контексте. Стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества.

«Мы обсудили основные вопросы стратегического партнерства между Грузией и США. Был подчеркнут прогресс Грузии на пути интеграции в Евросоюз. Мы готовы и дальше укреплять наши отношения», – написал Дарчиашвили в Twitter.

Fruitful meeting with @NEDemocracy President @DamonMacWilson on the margins of #MSC2024.

Underlined fruitful coop. between 🇬🇪 and NED. Discussed key issues of 🇬🇪🇺🇸 strategic partnership.

Highlighted Georgia’s progress on EU integration path. Expressed readiness to further… pic.twitter.com/NK8lJtUob5 — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) February 18, 2024

Встреча с командующим Европейским командованием США

В рамках Мюнхенской конференции глава внешнеполитического ведомства Грузии провел встречу с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим Европейским командованием США генералом Кристофером Каволи.

На встрече стороны обсудили основные направления существующего стратегического партнерства между Грузией и США. Была подчеркнута твердая политическая и практическая поддержка Грузии со стороны США.

Внимание было сосредоточено на обстановке безопасности в регионе и ситуации на оккупированных территориях Грузии. Отмечено возросшее значение Черноморского региона как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения экономики.

Также было отмечена непоколебимая поддержка США в отношении суверенитета, территориальной целостности Грузии и внешнеполитических приоритетов страны.

После встречи Дарчиашвили написал в Твиттере, что Грузия высоко ценит существующее стратегическое партнерство между двумя странами и благодарна за твердую поддержку США.

Within the scope of #MSC2024 met with the Commander of the U.S. European Command, Gen. Christopher Cavoli, underlined 🇺🇸' s contribution to strengthen Georgia's security resilience. We highly value the strategic partnership between 🇬🇪&🇺🇸 and are grateful for your steadfast… pic.twitter.com/2HxZyDfMYs — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) February 17, 2024

Встреча с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном

17 февраля Илья Дарчиашвили встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном.

Обсуждались вопросы стратегического партнерства между двумя странами. Стороны обменялись мнениями по региональной безопасности, мирной инициативе Грузии и текущей ситуации на оккупированных территориях. Они также говорили о мирной политике урегулирования конфликтов и роли международных партнеров в этом процессе.

По информации МИД Грузии, было подчеркнуто успешное отраслевое сотрудничество между США и Грузией, в том числе выполнение международных обязательств, и в этой связи был отмечен успешный визит О’Брайана в Грузию в прошлом году.

«Мы высоко ценим непоколебимую поддержку США приоритетов внешней политики Грузии», — написал Дарчиашвили в Twitter после встречи.

Insightful meeting with @StateEUR on the margins of #MSC2024 . Focused on 🇬🇪🇺🇸 robust strategic partnership & exchanged views on the importance of further enhancing ties between our nations.

We deeply value the unwavering support of 🇺🇸 to 🇬🇪’s foreign policy priorities. pic.twitter.com/Cyon1FnT6O — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) February 17, 2024

Встреча с государственным министром Федерального министерства иностранных дел Германии Сюзан Бауманн

18 февраля министр иностранных дел Илья Дарчиашвили встретился с государственным министром Федерального министерства иностранных дел Германии Сюзан Бауманн.

По информации МИД Грузии, особое внимание на встрече было уделено процессу евроинтеграции Грузии. Илья Дарчиашвили поблагодарил немецкую сторону за твердую поддержку европейских устремлений Грузии и подчеркнул необходимость дальнейшей поддержки со стороны партнеров и друзей, особенно Германии.

Внимание было акцентировано на высокой динамике и тесном партнерстве в двусторонних отношениях между двумя странами. Положительно оценено многоплановое сотрудничество, установившееся между двумя странами по различным направлениям. При этом было обращено внимание на важность обмена визитами высокого и высокого уровня.

Delighted to meet 🇩🇪 State Minister Susanne Baumann on the margins of #MSC2024. Had an interesting exchange of views regarding a series of important themes of 🇬🇪 🇩🇪 bilateral agenda. Spoke about 🇬🇪’s European integration and its progress on this path, especially accentuated the… pic.twitter.com/zyJPyjknLz — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) February 18, 2024

Встреча с исполнительным директором Финансовой корпорации международного развития США

18 февраля Илья Дарчиашвили встретился с исполнительным директором Финансовой корпорации международного развития США Скоттом Натаном.

Стороны обсудили приоритетные направления стратегического партнерства двух стран и перспективы дальнейшего сотрудничества, в том числе в направлении укрепления экономического сотрудничества и привлечения инвестиций. Отмечен значительный потенциал Финансовой корпорации международного развития США в плане укрепления связей между торговым и финансовым секторами.

Было акцентировано внимание на растущем экономическом потенциале Черного моря и подчеркнута необходимость углубления сотрудничества в этом направлении.

«Мы обсудили динамику стратегического партнерства между Грузией и США и сосредоточились на возможностях укрепления экономических связей между Грузией и США», – написал Дарчиашвили в Twitter после встречи.

On the margins of #MSC2024 met with U.S. International Development Finance Corporation CEO Scott Nathan @DFCgov . Discussed the dynamics of 🇬🇪🇺🇸 strategic partnership and focused on the opportunities to strengthen economic ties between🇬🇪🇺🇸. pic.twitter.com/evdiffF7wF — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) February 18, 2024

Встреча с вице-президентом и исполнительным директором конференции

Илья Дарчиашвили также встретился с вице-президентом и исполнительным директором Мюнхенской конференции по безопасности Бенедиктом Франке.

Стороны подчеркнули успешное сотрудничество между Мюнхенской конференцией и правительством Грузии и обсудили возможности будущего сотрудничества.

Разговор также коснулся мюнхенского доклада безопасности, где основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили назван «пророссийским олигархом». Согласно пресс-релизу МИД Грузии, грузинская сторона отметила, что «доклад основан на информации политически заинтересованных лиц». «Стороны договорились в дальнейшем тесно сотрудничать в рамках международной конференции в плане распространения объективной информации о Грузии», – говорится в пресс-релизе.

Согласно тому же пресс-релизу, исполнительный директор конференции отметил, что Мюнхенская конференция по безопасности заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с правительством Грузии, в том числе в планировании совместных мероприятий, чтобы «способствовать укреплению положительного имиджа Грузии».

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