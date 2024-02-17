Встречи президента Зурабишвили на Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая присутствует на Мюнхенской конференции по безопасности, встретилась с рядом мировых лидеров, в том числе с вице-президентом Европейской комиссии Верой Журовой, сенаторами США Джин Шахин и Томом Тиллисом, комиссаром ЕС по торговле Валдисом Домбровскисом и командующим Европейским командованием США Кристофером Каволи. Президент Зурабишвили также провела короткие встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Встреча с вице-президентом Еврокомиссии

На встрече с вице-президентом Еврокомиссии Верой Журовой 16 февраля президент Грузии обсудила процесс европейской интеграции Грузии.

По сообщению Администрации президента Грузии, президент Зурабишвили поблагодарила вице-президента за «четкое и недвусмысленное заявление» Еврокомиссии относительно предоставления Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС и рекомендаций.

По заявлению президента, предоставление статуса кандидата в члены ЕС очень важно «в тот самый момент, когда российская пропаганда активно пытается расширить свое влияние и закрепиться в Грузии, этот шаг Еврокомиссии усилил европейские стремления среди населения Грузии».

Позже президент Грузии написала в Твиттере, что поблагодарила Веру Журову за поддержку Еврокомиссией европейских устремлений Грузии.

#MSC2024: Thanked VP @VeraJourova for @EU_Commission’s clear and strong support for Georgia’s European aspirations and discussed the significance of 🇬🇪’s candidate country status.



Russia’s anti-Western propaganda cannot slow down Georgia’s return to its European family 🇪🇺🇬🇪 — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) February 16, 2024

Встреча с сенаторами США

17 февраля Зурабишвили встретилась с американскими сенаторами Джин Шахин и Томом Тиллисом. В ходе встречи Зурабишвили поблагодарила сенаторов за поддержку США интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО. Стороны обсудили вопросы безопасности на Черном море, в том числе план России по открытию постоянной военно-морской базы в Очамчире в оккупированной Абхазии.

#MSC24 : Thanked @SenatorShaheen & @SenThomTillis for the US's steadfast support for our EU and NATO integration paths 🇬🇪🤝🇺🇸



Also, discussed Black Sea security, highlighting Russia’s alarming illegal plans for a naval base in occupied #Abkhazia pic.twitter.com/M9vKFVa59v — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) February 17, 2024

Встреча с еврокомиссаром по вопросам торговли

17 февраля Саломе Зурабишвили встретилась с еврокомиссаром по вопросам торговли Валдисом Домбровскисом. На встрече стороны обсудили процесс вступления Грузии в Евросоюз. Еврокомиссар выразил поддержку Евросоюза в отношении выбора грузинского народа стать частью Евросоюза.

«Я рад встретиться с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и обсудить процесс вступления Грузии в ЕС и более тесную интеграцию в единый рынок. Мы поддерживаем выбор грузинского народа стать частью ЕС и окажем всю необходимую помощь, чтобы это произошло», – написал Домбровскис в Twitter.

Glad to meet 🇬🇪President @Zourabichvili_S to discuss Georgia’s EU accession process and closer integration into single market.



We support the Georgian people’s choice to be part of EU and will help with all necessary assistance to make it happen. #MSC2024 pic.twitter.com/9d2em3WwxO — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) February 17, 2024

Встреча с командующим Европейским командованием США

Зурабишвили также встретилась с командующим Европейским командованием США и Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) генералом Кристофером Каволи. На встрече стороны обсудили процесс интеграции Грузии в НАТО и подчеркнули важность безопасности на Черном море.

«Интеграция в НАТО так же важна для Грузии, как и интеграция в Евросоюз. Сегодня я обсудила с генералом Кристофером Каволи путь интеграции Грузии в НАТО, прогресс и возможности сотрудничества. Была подчеркнута важность безопасности на Черном море в новой архитектуре безопасности», – написала Саломе Зурабишвили в Twitter.

NATO integration is as crucial to Georgia as EU integration. Today, with General Christopher G. Cavoli, discussed Georgia’s NATO integration path, advancements, and cooperation opportunities. Emphasized the significance of Black Sea security in the new security architecture pic.twitter.com/3lGnr3Vnhu — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) February 17, 2024

17 февраля президент Зурабишвили также провела короткие встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Президент Зурабишвили участвует в Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит 16-18 февраля. 18 февраля она выступит с речью на панели конференции «Более глубокий, широкий и более дееспособный Европейский Союз?» и примет участие в панельной дискуссии.

В октябре 2023 года за несанкционированными визитами президента Саломе Зурабишвили за границу последовала попытка со стороны властей «Грузинской мечты» объявить ей импичмент.

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