Встречи президента Зурабишвили на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая присутствует на Мюнхенской конференции по безопасности, встретилась с рядом мировых лидеров, в том числе с вице-президентом Европейской комиссии Верой Журовой, сенаторами США Джин Шахин и Томом Тиллисом, комиссаром ЕС по торговле Валдисом Домбровскисом и командующим Европейским командованием США Кристофером Каволи. Президент Зурабишвили также провела короткие встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Встреча с вице-президентом Еврокомиссии
На встрече с вице-президентом Еврокомиссии Верой Журовой 16 февраля президент Грузии обсудила процесс европейской интеграции Грузии.
По сообщению Администрации президента Грузии, президент Зурабишвили поблагодарила вице-президента за «четкое и недвусмысленное заявление» Еврокомиссии относительно предоставления Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС и рекомендаций.
По заявлению президента, предоставление статуса кандидата в члены ЕС очень важно «в тот самый момент, когда российская пропаганда активно пытается расширить свое влияние и закрепиться в Грузии, этот шаг Еврокомиссии усилил европейские стремления среди населения Грузии».
Позже президент Грузии написала в Твиттере, что поблагодарила Веру Журову за поддержку Еврокомиссией европейских устремлений Грузии.
Встреча с сенаторами США
17 февраля Зурабишвили встретилась с американскими сенаторами Джин Шахин и Томом Тиллисом. В ходе встречи Зурабишвили поблагодарила сенаторов за поддержку США интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО. Стороны обсудили вопросы безопасности на Черном море, в том числе план России по открытию постоянной военно-морской базы в Очамчире в оккупированной Абхазии.
Встреча с еврокомиссаром по вопросам торговли
17 февраля Саломе Зурабишвили встретилась с еврокомиссаром по вопросам торговли Валдисом Домбровскисом. На встрече стороны обсудили процесс вступления Грузии в Евросоюз. Еврокомиссар выразил поддержку Евросоюза в отношении выбора грузинского народа стать частью Евросоюза.
«Я рад встретиться с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и обсудить процесс вступления Грузии в ЕС и более тесную интеграцию в единый рынок. Мы поддерживаем выбор грузинского народа стать частью ЕС и окажем всю необходимую помощь, чтобы это произошло», – написал Домбровскис в Twitter.
Встреча с командующим Европейским командованием США
Зурабишвили также встретилась с командующим Европейским командованием США и Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) генералом Кристофером Каволи. На встрече стороны обсудили процесс интеграции Грузии в НАТО и подчеркнули важность безопасности на Черном море.
«Интеграция в НАТО так же важна для Грузии, как и интеграция в Евросоюз. Сегодня я обсудила с генералом Кристофером Каволи путь интеграции Грузии в НАТО, прогресс и возможности сотрудничества. Была подчеркнута важность безопасности на Черном море в новой архитектуре безопасности», – написала Саломе Зурабишвили в Twitter.
17 февраля президент Зурабишвили также провела короткие встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Президент Зурабишвили участвует в Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит 16-18 февраля. 18 февраля она выступит с речью на панели конференции «Более глубокий, широкий и более дееспособный Европейский Союз?» и примет участие в панельной дискуссии.
В октябре 2023 года за несанкционированными визитами президента Саломе Зурабишвили за границу последовала попытка со стороны властей «Грузинской мечты» объявить ей импичмент.
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