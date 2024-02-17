Глава МИД Грузии встретился со своим венгерским коллегой

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в рамках своего визита в Будапешт 16 февраля, где министры обсудили приоритеты будущего председательства Венгрии в Совете Евросоюза.

По информации МИД Грузии, министры приветствовали существующее стратегическое партнерство между двумя странами, которое, по их словам, «развивается достаточно динамично не только в направлении политики, но и отраслевом и секторальном направлении». Разговор также коснулся прогресса Грузии на пути вступления в Евросоюз, в том числе выполнения соответствующих рекомендаций Еврокомиссии.

На встрече министр иностранных дел Венгрии отметил, что Венгрия остается твердым сторонником вступления Грузии в Евросоюз и готова оказать практическую помощь стране в этом направлении. На встрече министры особо подчеркнули сотрудничество двух стран в плане дальнейшего развития связности, «отметив важность подписанного с участием двух стран меморандума о зеленой энергии, который вступит в силу в ближайшее время».

По информации МИД Грузии, на встрече основное внимание было уделено успешному отраслевому сотрудничеству, особенно в сфере торговли и экономики. Министры также рассмотрели ситуацию в регионе. Они обменялись мнениями по повестке визитов на высоком уровне в ближайшее время.

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