 Placeholder canvas
Источник: МИД Грузии
Новости

Глава МИД Грузии встретился со своим венгерским коллегой

Civil.ge Send an email 17/02/2024 - 19:25
1 1 minute read

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в рамках своего визита в Будапешт 16 февраля, где министры обсудили приоритеты будущего председательства Венгрии в Совете Евросоюза.

По информации МИД Грузии, министры приветствовали существующее стратегическое партнерство между двумя странами, которое, по их словам, «развивается достаточно динамично не только в направлении политики, но и отраслевом и секторальном направлении». Разговор также коснулся прогресса Грузии на пути вступления в Евросоюз, в том числе выполнения соответствующих рекомендаций Еврокомиссии.

На встрече министр иностранных дел Венгрии отметил, что Венгрия остается твердым сторонником вступления Грузии в Евросоюз и готова оказать практическую помощь стране в этом направлении. На встрече министры особо подчеркнули сотрудничество двух стран в плане дальнейшего развития связности, «отметив важность подписанного с участием двух стран меморандума о зеленой энергии, который вступит в силу в ближайшее время».

По информации МИД Грузии, на встрече основное внимание было уделено успешному отраслевому сотрудничеству, особенно в сфере торговли и экономики. Министры также рассмотрели ситуацию в регионе. Они обменялись мнениями по повестке визитов на высоком уровне в ближайшее время.

По теме:

Tags
Civil.ge Send an email 17/02/2024 - 19:25
1 1 minute read

მსგავსი/Related

Глава МИД Грузии находится с визитом в Турции

15/02/2024 - 19:05

Председатель «Грузинской мечты» анонсировал свои визиты в регионы и раскритиковал оппозицию

15/02/2024 - 18:57

TI Грузия: изменения в избирательном законодательстве противоречат требованиям Еврокомиссии

15/02/2024 - 14:58

Министр обороны Грузии принял участие в 19-м заседании Контактной группы по обороне Украины

15/02/2024 - 13:32
Back to top button