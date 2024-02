Мюнхенский доклад по безопасности: пророссийский олигарх Иванишвили несет ответственность за отдаление Грузии от ЕС

В последнем выпуске Мюнхенского доклада по безопасности за 2024 год говорится, что Бидзина Иванишвили, который упоминается в документе, как «пророссийский олигарх и основатель правящей партии Грузии», несет ответственность за отступление Грузии от демократии в последнее время и ее отдаление от ЕС «вопреки желанию большинства грузинского общества».

Помимо роли Иванишвили, в докладе также подчеркивается тактика России, направленная на «сеяние нестабильности в Абхазии и Южной Осетии (оккупированный Цхинвальский регион) путем угрозы обострения сепаратизма». В докладе говорится, что «Россия, возможно, и не смогла привлечь в свой лагерь Грузию, Молдову и Западные Балканы, но она все еще пытается помешать их интеграции с Западом».

Согласно докладу, после вторжения России в Украину эра европейского сотрудничества в области безопасности подошла к концу, и страны, застрявшие в серой зоне между российским и западным лагерями, оказались в шатком положении, поскольку они вынуждены выбирать чью-либо сторону. В документе говорится, что Грузия, Молдова и Западные Балканы «испытывают нестабильность из-за нахождения между лагерями».

В докладе говорится, что ЕС и НАТО должны «сократить серую зону», активно поддерживая страны на пути к членству и ставя на этом пути более амбициозные цели.

Документ призывает ЕС конкретизировать концепцию постепенного присоединения и поощрять прогресс реформ посредством постепенного доступа к его институтам и политике. Согласно докладу, это должно включать «регулярное приглашение стран-кандидатов в качестве гостей на заседания Европейского совета и Совета Евросоюза». Более того, «союзники по НАТО должны, в случае необходимости, предоставить взаимные гарантии безопасности на промежуточном этапе перед окончательным вступлением», – говорится в докладе.

