Глава МИД Грузии находится с визитом в Турции

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили находится с официальным визитом в Турции. 15 февраля он встретился со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. В рамках визита также запланирована встреча с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушом.

Встреча с турецким коллегой

На встрече министры иностранных дел Грузии и Турции обсудили важные вопросы, включенные в повестку стратегического партнерства между двумя странами. Среди них вопросы сотрудничества в торговле, экономике, энергетике, транспорте, стратегические региональные проекты, культурно-гуманитарной сфере. Они дали успешную оценку динамике двусторонних торгово-экономических отношений.

Министры обсудили транзитный потенциал Грузии, Азербайджана и Турции. В этом контексте они отметили важность развития железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также Среднего коридора. Обе стороны подчеркнули важность проведения визитов на высоком уровне, а также важность формата Грузино-турецкого совета стратегического сотрудничества на высоком уровне.

Они также обсудили текущие процессы и вызовы безопасности в регионе. На встрече турецкая сторона еще раз подтвердила свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Они подчеркнули роль Грузии и Турции в обеспечении мира в регионе.

В завершение встречи разговор коснулся формата трехстороннего сотрудничества Грузия-Турция-Азербайджан. Также министры обменялись информацией по актуальным международным проблемам и обсудили перспективы углубления сотрудничества в рамках международных организаций.

Within my official visit to the Republic of Türkiye, had a very good meeting with my Turkish colleague @HakanFidan. We had an insightful discussion on the core themes of 🇬🇪🇹🇷 bilateral agenda, with the focus on the prospects for the further development of our strategic… pic.twitter.com/NQH2164qfs — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) February 15, 2024

Материал будет обновляться…

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