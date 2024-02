Зурабишвили говорит об «экзистенциальной» важности расширения ЕС на панельной дискуссии в Мюнхене

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 февраля приняла участие в панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности «Более глубокий, широкий и дееспособный Евросоюз?», где она рассказала о важности членства в ЕС для Грузии и важности расширения для самого блока.

Помимо президента Зурабишвили, в состав панельной группы входили вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишия; министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис; министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски и дипломатический советник Франции в G20 и G7 Эммануэль Бонн. Модератором панельной дискуссии выступил Тимоти Гартон Эш, профессор европейских исследований Колледжа Св. Антония Оксфордского университета.

Отвечая на вопрос о важности вступления в Евросоюз для Грузии, президент Зурабишвили подчеркнула, что это «необходимость», в частности, «необходимость с точки зрения безопасности» как для Грузии, так и для самого Евросоюза. По ее словам, предыдущее расширение принесло больше безопасности не только конкретным странам, ставшим членами Евросоюза, но и самому союзу. В этом контексте она подчеркнула важность безопасности на Черном море и заявила, что в 2007 году Россия заявила, что не допустит Запад в регион; Затем была война в Грузии, аннексия Крыма и, наконец, продолжающаяся агрессивная война против Украины. Саломе Зурабишвили подчеркнула, что расширение ЕС «отвечает особым интересам ЕС и Грузии… ради (их) безопасности и связности», добавив, что это не позволит России стать «эксклюзивной силой» в Черном море.

Он в очередной раз отметила важность расширения ЕС, заявив, что «расширение имеет для нас экзистенциальное значение», добавив: «дело не в том, нравится нам это или нет». По словам президента, «расширение имеет экзистенциальное значение и для вас (ЕС)». «Иногда мы забываем, что Россия не только вторглась в Украину и угрожает всем нашим странам кибератаками, гибридной войной, но также собирается использовать противоспутниковую войну, которая поставит под угрозу коммуникации и всю логистику наших стран», – добавила президент Зурабишвили.

В ходе панельной дискуссии министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски обратился к президенту Зурабишвили по поводу бывшего президента Михаила Саакашвили и сказал: «для многих из нас он (Саакашвили) является символом модернизации Грузии» и подчеркнул: «с уважением к вашему верховенству закона… справедливое обращение с ним очень важно». Он предполагал, что Зурабишвили может способствовать его освобождению».

Дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн заявил: «мы пообещали Украине, Грузии и другим странам присоединить их к ЕС», и подчеркнул, что «мы очень серьезно относимся к этому вопросу». Он также заявил, что у ЕС есть «реальный интерес» видеть эти страны в своем составе.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)