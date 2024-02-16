Папуашвили побеседовал с представителями СМИ перед второй рабочей встречей по поводу выполнения девяти условий Еврокомиссии

16 февраля, перед второй рабочей встречей представителей оппозиции, Платформы гражданского общества Восточного партнерства и членов правящей партии по поводу выполнения Грузией девяти условий Еврокомиссии, председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили поеседовал с представителями СМИ. Он ответил на вопросы о предстоящей рабочей встрече, присутствии президента Саломе Зурабишвили на Мюнхенской конференции по безопасности, выполнении рекомендаций Венецианской комиссии и оппозиции.

Папуашвили обратил внимание на три основные темы, которые будут обсуждаться на встрече. Это пересмотр норм Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии; Вопросы, связанные с Антикоррупционным бюро и пересмотр законодательства об общих судах. Он также отметил, что к участию в обсуждении приглашены представители этих ведомств.

Оппозиция выступила с инициативой изменить процедуру избрания главы Антикоррупционного бюро, чтобы глава назначался решением Парламента, а не избирался премьер-министром. По словам Папуашвили, процедура отбора не имеет значения и не означает, что выбранный человек не будет независимым.

Рекомендации Венецианской комиссии

В беседе с представителями СМИ по поводу принятия во внимание рекомендаций Венецианской комиссии при выполнении девяти условий Евросоюза, Папуашвили заявил, что Парламент, который, по его словам, принимает законы от имени грузинского народа, воспринимает рекомендации как «советы», и сам решает, принимать эти рекомендации во внимание или нет.

«Я хотел бы подчеркнуть один вопрос, когда мы говорим о рекомендациях Венецианской комиссии. Заключение Венецианской комиссии носит рекомендательный характер. Венецианская комиссия – это не вторая палата и не законодательный орган Грузии… Мы либо учитываем рекомендации Венецианской комиссии, либо, если не принимаем во внимание, объясняем почему. Это не директива и не догма, заключение Венецианской комиссии всегда является предметом рассуждений», – заявил Папуашвили.

Визит президента в Мюнхен

Отвечая на вопрос о планируемом присутствии президента Грузии Саломе Зурабишвили на Мюнхенской конференции по безопасности, Папуашвили ответил, что «Саломе Зурабишвили не считает себя дочерью этой страны, она не принимала эту Конституцию. У нее не болит сердце за каждое слово, написанного в этой Конституции».

«Для нее эта (Конституция) — обычный лист бумаги, который лежит где-то на полке в виде книги. Именно поэтому она открыто заявляет, что Конституция для нее ничего не представляет… Единственная причина, по которой она сохраняет эту позицию, – это ее поддержка со стороны «Национального движения». Печально, что у нее есть свои покровители и правители за рубежом, поэтому она успевает ездить в разные места, хотя Грузию она уже не представляет», – заявил глава Парламента.

Участие НПО в рабочей встрече

Один из журналистов напомнил председателю Парламента заявление посла Евросоюза в Грузии Павла Херчински, который назвал участие гражданского общества в законодательных процессах и процессах принятия решений «чрезвычайно важным». На вопрос, поддерживается ли такая инклюзивность, Папуашвили ответил, что во встрече активно участвует Платформа гражданского общества Восточного партнерства, но без тех организаций, которые «бойкотировали эту платформу» и «выбрали путь радикализации и разделения».

«Теперь возвращение этих НПО в демократическое русло полностью входит в ответственность их доноров. Только доноры могут , чтобы радикализированные НПО, которые из-за должностей отстранились от платформы и от дискуссий по поводу девяти пунктов, вернулись в этот формат», – сказал он, – «Ответственность доноров не заканчивается там, когда они перечисляют деньги в эти НПО, за этим следует также их ответственность».

«Еще раз призываю доноров сделать все, чтобы НПО, действующие за счет их финансирования, отказались от радикализма, вернулись к демократическим процессам и участвовали в стали участниками европейского будущего Грузии», – заявил глава Парламента.

Индивидуальная встреча с «Лело»

Папуашвили также спросили о решении оппозиционной партии «Лело» бойкотировать рабочие встречи в Парламенте и провести индивидуальную встречу с послом ЕС в Грузии, где представят собственный план действий по реализации девяти условий. Председатель Парламента заявил, что это не первый случай, когда «Лело» объявляет бойкот демократическому процессу в Парламенте и что европейские представители не должны поощрять подобный «радикализм».

«Печально, что когда «Лело» бойкотирует работу Парламента, им открывают дверь в резиденции Евросоюза и встречаются с ними… Тех, кто поощряет радикализм, нельзя принимать в салонном порядке и говорить с ними… Мы помним, когда «Гирчи», «Стратегия Агмашенебели» и «Лело» покинули свои мандаты, в некоторых кабинетах им стелили ковры, что поощряет радикализм. Я уверен, что «Лело» выйдет из этой встречи еще более радикализированным, потому что сочтет радикализм приемлемой формой для Европы и продолжит такое поведение», – заявил Папуашвили.

Саакашвили, Кезерашвили и «бесспорная победа» грузинской мечты

Говоря об экс-президенте Михаиле Саакашвили, председатель Парламента сказал: «в то время, когда грузинский народ отстранил тиранический режим Михаила Саакашвили от власти, среди народа были требования, чтобы был проведен процесс, который бы судил творцов режима того периода. Вы знаете, что тогда произошло внешнее вмешательство в грузинское правосудие, чтобы оградить от ответственности некоторых политических лидеров».

«Мы видим, сколько энергии тратится на Михаила Саакашвили, с фейковыми статьями, фейковыми экспертизами, фейковыми заявлениями иностранных политиков, и представляем, какова была ситуация десять лет назад, когда была более сильная волна иностранных покровителей «Национального движения», чтобы они могли защитить их от заслуженного наказания и суда… Сегодня вместо этого в ответ грузинскому народу вновь возвращают радикализацию и угрожает восстановлением прежнего режима», – заявил Папуашвили.

Говоря о «радикальной оппозиции» и «иностранном вмешательстве», председатель Парламента упомянул о влиянии на оппозицию бывшего министра обороны и бизнесмена Давида Кезерашвили и заявил, что тот скрывается в одной из европейских стран и контролирует ситуацию оттуда. «Еще раз призываю соответствующие страны не допускать преступников, в том числе тех, кто зарабатывает на жизнь обманом европейских пенсионеров. Этот человек укрывается в их стране. Эти люди используют убежище для того, чтобы вызвать беспорядки в Грузии», – сказал он.

Председатель Парламента отметил, что, несмотря на усилия оппозиции, «Грузинская мечта» после выборов 2024 года получит конституционное большинство. «Грузинский народ должен сделать выбор между войной и миром», – добавил он.

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