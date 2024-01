Папуашвили раскритиковал Центр толерантности, СовЛаб, местные НПО и USAID в связи с иконой с изображением Сталина

Председатель Парламента Шалва Папуашвили провел в законодательном органе специальный брифинг, на котором осудил «смесь дезинформации, манипуляции и истерии, которую общественность увидела во время нападок на Церковь и ее паству». По словам Папуашвили, «создается довольно устойчивое восприятие, что это нападение, которое продолжается и по сей день, заранее спланировано и скоординировано» и «подошло к опасному пределу, за которым может быть нанесен непоправимый ущерб гражданскому миру».

Заявление главы Парламента последовало за появлением в соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси иконы с изображением Сталина, которая вызвала волнения в обществе.

Папуашвили также раскритиковал «Лабораторию исследований советского прошлого» (СовЛаб) и ее руководителя Георгия Канделаки и заявив: «особую тревогу вызывает то, что в этой атаке активно участвуют т.н. организации гражданского общества. Более того, истерию вокруг иконы, расположенной в соборе Троицы, разжег Георгий Канделаки, представитель одной из неправительственных организаций «Совлаб»».

Он также назвал «одним из активных участников этой кампании» Беку Миндиашвили, руководителя Центра толерантности при Аппарате народного защитника, который, по словам Папуашвили, «отличается религиозной нетерпимостью и враждебной риторикой в ​​отношении Грузинской Православной Церкви». Председатель Парламента отметил, что «как оказалось», Центр толерантности вовсе не является центром при народном защитнике, а «является отдельным независимым проектом, что проблематично, поскольку налицо присвоение названия конституционного органа таким образом, что вводит граждан в заблуждение и представляет НПО, как государственное учреждение». Он подчеркнул, что центр финансируется в рамках программы Агентства США по международному развитию (USAID) «Единство в многообразии» (примечание: программу «Единство в многообразии» реализует Ассоциация ООН Грузии). Согласно сайту Аппарата народного защитника, Центр толерантности существует с 2005 года.

Папуашвили заявил, что «уже который раз USAID оказывается в эпицентре скандала, связанного с проектами, финансируемыми от его имени» и «я ожидаю, что руководство USAID вскоре прояснить этот вопрос и будет действовать в наилучших интересах американского и грузинского народа». Он также отметил, что в грузинском «НПО-секторе почти полностью доминируют политики, которые занимаются партийной пропагандой при иностранном финансировании».

В связи с этим председатель Парламента вновь поднял вопрос прозрачности финансирования неправительственных организаций и выразил обеспокоенность по поводу «отсутствия законодательства о прозрачности иностранного финансирования». Правящая партия законопроект с таким же названием в марте 2023 года в первом чтении, но позже отозвала его в результате протестов общественности.

Папуашвили призвал доноров НПО самим проверять, «не используются ли средства их граждан для финансирования таких проектов и людей, которые противоречат нашим общим ценностям в области прав человека и направлены на радикализацию общества».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)