Посол ЕС призывает власти Грузии максимально вовлекать НПО в законотворческий процесс

Посол ЕС в Грузии Павел Херчински во время своего визита в Марнеули 15 февраля, где он встретился с представителями местных органов власти, молодежью и гражданскими активистами, заявил представителям СМИ, что участие организаций гражданского общества в законодательных процессах и процессах принятия решений «чрезвычайно важно», и что ответственностью правительства является обеспечение их максимальной вовлеченности. Он также рассказал о запланированном визите премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Брюссель на следующей неделе и выразил надежду, что Грузия и Евросоюз договорятся о том, что необходимо сделать, чтобы «очень быстро перейти к следующему этапу начала переговоров о вступлении» Грузии в ЕС.

По словам Херчински, это требует «инклюзивности со стороны правительства и конструктивного подхода со стороны оппозиции, а также полного вовлечения гражданского общества в целях достижения национального единства в вопросе прогресса Грузии на пути к Членство в ЕС».

В этом контексте посол ЕС отметил, что «из-за определенных внутренних событий» в Платформе гражданского общества Восточного партнерства некоторые «крупные организации гражданского общества» решили покинуть платформу, и «теперь власти Грузии обязаны найти способ вовлечь все неправительственные организации, платформы, а также тех, кто покинул платформу».

Что касается спорных изменений в Избирательный кодекс Грузии, инициированных правящей партией, которые не учитывают рекомендации Венецианской комиссии, посол отметил, что когда дело касается юридических решений, Венецианская комиссия «задает самые высокие стандарты». Он выразил надежду, что «рекомендации Венецианской комиссии будут выполнены в максимально возможной степени», добавив, что этот вопрос «определенно» будет обсуждаться на следующей неделе.

Посол Херчински выразил надежду, что работа над девятью шагами, определенными Евросоюзом, будет продолжаться параллельно с предвыборной кампанией. Он пообещал поддержать усилия Грузии, однако отметил, что «грузины сами должны выполнить работу».

Парламентские выборы 2024 года

Павел Херчински анонсировал свои встречи и встречи послов ЕС с политическими партиями Грузии. По его словам, «мы собираемся встретиться со всеми ними в ближайшие два месяца, чтобы мы, как государства-члены Евросоюза, очень хорошо ознакомились с идеями и предвыборными программами всех политических партий Грузии».

Посол ЕС выразил надежду, что и выборы 2024 года, и предвыборная кампания пройдут «в соответствии с самыми высокими международными стандартами».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)