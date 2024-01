Глава Парламента и ПосТВ критикуют авторов Индекса Восточного партнёрства

Спустя несколько дней после публикации обновленного Индекса Восточного партнерства, в котором Грузия занимает третье место среди шести стран после Молдовы и Украины, и согласно которому «страна потеряла важные позиции с точки зрения демократии, надлежащего управления, а также в направлении политического сближения», председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили подверг критике авторов индекса и обвинил их в отправке недостоверной информации о Грузии европейским структурам.

В разговоре с представителями СМИ на эту тему, Папуашвили заявил, что грузинские авторы индекса «были озлоблены на власти Грузии и отомстили Грузии». «Эта оценка не имеет ничего общего с реальностью», – заявил глава Парламента, добавив, что «несерьезно считать, что Грузия отстает от Украины и Молдовы». Он призвал авторов Индекса Восточного партнерства «посмотреть все международные авторитетные оценки и рейтинги и посмотреть, где находится Грузия, где находится наша страна».

Проправительственная телекомпания ПосТВ обвинила грузинских авторов индекса в отправке негативных заключений о Грузии в европейские структуры. Как заявляет ПосТВ, «из-за негативного отчета, отправленного грузинским автором, Грузия заняла третье место после Украины и Молдовы в отчете Форума гражданского общества Восточного партнерства».

