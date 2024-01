В Парламенте Грузии прошла рабочая встрече по рекомендациям Евросоюза

В Парламенте Грузии прошла рабочая встреча представителей правящей партии, оппозиции и гражданского общества по поводу Плана действий правительства по реализации девяти рекомендаций Евросоюза. Сопредседателями встречи были председатель Парламента Шалва Папуашвили и председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Перед встречей Папуашвили заявил, что повестка встречи предусматривает обсуждение всех вопросов, вытекающих из девяти шагов, и «акцент будет сделан на вопросах, входящих в компетенцию Парламента».

Оппозиционная партия «Лело» объявила бойкот встрече. Представитель партии Ана Нацвлишвили заявила, что завтра партия представит план действий. «Сейчас не время для полумер, фальшивых процессов и комиссий, сейчас время для быстрых, решительных шагов», – заявила Нацвлишвили.

Представитель «Единого национального движения» Давид Киркитадзе перед встречей заявил, что его партия также собирается представить собственный план действий, по поводу которого партия уже провела встречу с неправительственными организациями.

Комментарии оппозиции после встречи

Представитель «Группы реформ» Паата Манджгаладзе заявил, что «представители «Грузинской мечты» на уровне слов и признания разделяют европейские рекомендации, замечания и условие. Я не ожидаю, что «Грузинская мечта» изменит мораль и начнет процесс деолигархизации, избирательную реформу или судебную реформу. По его словам, оппозиция, приняв участие в рабочей встрече, дала правящей команде возможность обсудить ориентированные на дело вопросы.

Михаил Даушвили, представитель политической группы «За Грузию», заявил: «то, что на сегодняшней встрече мы услышали – «Грузинская мечта» не намерена проводить существенные и структурные реформы по таким важным вопросам, как вопрос выборов, правосудие и антикоррупционная реформа».

Представитель партии «Еврооптимисты» Роман Гоциридзе заявил: «есть вопросы, которые никогда не будут решены. Речь идет об уменьшении рычагов влияния, связанных с властью. Есть вопросы, которые выполнят частично. Есть вопросы, которые выполнят, поскольку сам ЕС установил низкие стандарты. В целом, такие существенные и важные вопросы, как избирательная реформа, реформа правосудия и т.д., конечно, пока есть это правительство, эти рекомендации не будут реализованы».

Давид Киркитадзе, представитель «Единого национального движения»: «(представители «Грузинской мечты») попытаются всячески препятствовать этому процессу. Наша цель и задача – не позволить им сделать это. В итоге мы не должны дать им возможности сказать, что любому процессу, который в конечном итоге завершится на благо грузинского народа, оппозиция создавала препятствия, или получилось так из-за нашего неучастия. Мы участвуем в этом процессе, постараемся заставить власть сделать эти шаги. Если они этого не сделают, мы выйдем и расскажем общественности правду».

Независимый депутат Теона Акубардия заявила: «это (встреча) в основном была посвящена формату, включая конкретные взгляды и показатель настроений. Но сказать вам, что эта встреча оставила у меня какие-то большие надежды, что будут фундаментальные изменения, это не так». Она также заявила, что рабочая группа вновь соберется по более конкретным вопросам.

На встрече не присутствовали несколько влиятельных неправительственных организаций, в том числе «Международная прозрачность – Грузия», «Ассоциация молодых юристов Грузии» и «Международное общество за справедливые выборы и демократию». По словам председателя Парламента Шалвы Папуашвили, сотрудничество с неправительственными организациями происходит в рамках платформы гражданских организаций Восточного партнерства, из которой эти организации вышли. Глава Парламента также заявил, что упомянутые организации обратились к нему с письмом и попросили принять участие во встрече в индивидуальном порядке, на что они получили отказ и им сказали, что смогут участвовать только через платформу.

Представитель Платформы гражданских организаций Восточного партнерства Нино Чхобадзе заявила после встречи, что гражданский сектор не может ограничиваться одной платформой. Она призвала к более широкому вовлечению неправительственных организаций в процесс реализации реформ и обеспечению их более широкого участия в рабочих группах.

