Премьер-министр Ираклий Гарибашвили подал в отставку

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подал в отставку со своей должности. Об этом он заявил на специальном брифинге, прошедшем в Администрации правительства. Говоря о внутрипартийной демократии, он сказал, что «необходимо дать возможность другим». Гарибашвили также отметил, что принял предложение стать председателем «Грузинской мечты».

«Я хотел бы поблагодарить основателя и почетного председателя нашей партии господина Бидзину Иванишвили, руководство и членов партии и Парламента, руководителей министерств и каждого сотрудника, сотрудников Администрации правительства, всех публичных служащих за огромную поддержку во время моей работы на посту премьер-министра», – сказал Гарибашвили.

Чуть ранее сегодня телекомпания «Имеди» сообщила, что, по ее «эксклюзивной информации», ожидается, что действующий председатель «Грузинской мечты» Ираклиий Кобахидзе и премьер-министр Ираклий Гарибашвили поменяются должностями. По той же информации, планируются и изменения в составе правительства, о чем правящая партия объявит на съезде, назначенном на 1 февраля.

Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, выступая на съезде правящей партии 30 декабря, заявил, что возвращается в политику в качестве почетного председателя «Грузинской мечты». Выступая на том же съезде, он отметил, что причина его возвращения в политику – защита власти «от человеческих искушений».

В своем первом комментарии после съезда 30 декабря Иванишвили заявил, что премьер-министр страны не изменится. Он также заявил, что ни правительство, ни правящая партия не планируют никаких изменений.

