«Грузинская мечта» официально выдвинула Ираклия Кобахидзе на пост премьер-министра

«Грузинская мечта» официально выдвинула Ираклия Кобахидзе новым премьер-министром на съезде партии, который состоялся 1 февраля.

Согласно статье 80 Конституции Грузии, для утверждения Кобахидзе на посту премьер-министра необходимо 76 голосов депутатов Парламента, а поскольку «Грузинская мечта» имеет большинство в Парламенте, как ожидается, проблем с одобрением его кандидатуры не возникнет.

На сегодняшнем съезде Политсовет партии избрал Ираклия Гарибашвили, ушедшего в отставку с поста премьер-министра 29 января, председателем «Грузинской мечты».

После съезда партии, который длился около 16 минут, Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что все министры, кроме министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, остаются на своих местах. Бурчуладзе, вероятно, заменит вице-спикер Парламента Ираклий Чиковани. По словам Кобахидзе, только Бурчуладзе выразил желание перейти из политики в другую сферу.

Джуаншер Бурчуладзе также заявил журналистам, что ему поступило предложение занять пост посла Грузии в НАТО, на что он «вероятно» согласится.

Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, выступая на съезде правящей партии 30 декабря, заявил, что возвращается в политику в качестве почетного председателя «Грузинской мечты». На том же съезде он отметил, что причина его возвращения в политику – защита властей «от человеческих искушений».

В своем первом комментарии после съезда 30 декабря Иванишвили заявил, что премьер-министр страны не изменится. Он также заявил, что изменений в правительстве и правящей партии не планируется.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)