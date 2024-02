Заместитель администратора USAID находится с визитом в Грузии

В рамках визита в Грузию заместитель администратора USAID, глава Бюро демократии, прав человека и управления Шеннон Грин встретилась с председателем Парламента, председателем Центральной избирательной комиссии и его заместителем, а также представителями неправительственных организаций, занимающиеся вопросами выборов.

12 февраля заместитель администратора USAID вместе с послом США Робин Данниган встретились со спикером Парламента Шалвой Папуашвили, обсудили стратегическое партнерство США и Грузии и в очередной раз подтвердили поддержку США усилий Грузии по проведению свободных и справедливых парламентских выборов в октябре этого года.

По сообщению Представительства USAID в Грузии, заместитель администратора поздравила Папуашвили с получением Грузией статуса кандидата в члены ЕС. Шеннон Грин отметила, что «Америка продолжит партнерство с Грузией, поддерживая безопасность страны, демократию, процветание и евроатлантическую интеграцию».

Глава Парламента Грузии заявил, что у него была «дружеская беседа» с заместителем администратора США о сотрудничестве Грузии и USAID, реализации 9 шагов, определенных Евросоюзом, а также сферах будущего сотрудничества. «Я благодарен USAID за решительную поддержку в случае с Грузией», — написал Папуашвили в Twitter.

13 февраля заместитель администратора США встретилась с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Георгием Каландаришвили и его заместителем Георгием Шарабидзе. «Георгий Каландаришвили подробно рассказал о подготовке к парламентским выборам 26 октября 2024 года», – сообщили в ЦИК Грузии.

«Сегодняшняя встреча еще раз подчеркнула, что США всегда были и остаются сторонником наших избирательных процессов и институтов», – заявил Каландаришвили после встречи, – «Мы, конечно, будем продолжать тесно сотрудничать с ними и предоставлять своевременную и постоянную информацию международным партнерам по текущим вопросам выборов».

Шеннон Грин также встретилась с представителями неправительственных организаций, занимающихся вопросами выборов. «На встрече говорилось о поддержке USAID, которая связана с вопросом краткосрочной и долгосрочной наблюдательной миссии на выборах», – сообщили 13 февраля в Представительстве USAID в Грузии, – «Гражданское общество Грузии играет решающую роль в укреплении демократии в стране, включая просвещение избирателей и мониторинг выборов».

В последнее время USAID стал объектом критики со стороны правительства Грузии и главы Парламента из-за финансируемых USAID проектов с участием гражданского общества. В октябре 2023 года Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) заявила, что тренеры, финансируемые USAID, причастны к разжиганию беспорядков в Грузии. Позже в том же месяце Папуашвили заявил, что некоторые программы USAID пропагандируют «экстремизм» и «поляризацию». В январе 2024 года председатель Парламента вновь раскритиковал USAID за поддержку Центра толерантности при народном защитнике Грузии.

