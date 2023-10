Посол Эрин МакКий, заместитель администратора USAID в Бюро Европы и Евразии, прибыла Грузию после визита а Армению. По информации Посольства США в Грузии, заместитель администратора Эрин МакКий возглавит американскую делегацию на тбилисском «Форуме Шелкового пути», что «еще больше укрепит партнерство США с Грузией, которая представляет собой евроатлантической торговый, транспортный, логистический и энергетический центр».

В ходе визита заместитель администратора Эрин МакКий встретится с представителями правительства Грузии, что «еще больше укрепит партнерство USAID с Грузией, которое продолжается уже более 30 лет». Во время своего пребывания в Грузии посол МакКий официально откроет программу USAID «Образование для будущего», которая запускается в рамках нового партнерства между USAID и Министерством образования и науки Грузии и направлена ​​на усиление подготовки учителей.

Заместитель администратора также встретится с лидерами гражданского общества Грузии, журналистами, представителями сферы образования и бизнеса.

Это второй визит заместителя администратора в Грузию, впервые она посетила страну в ноябре 2022 года.

Визиту заместителя администратора USAID предшествовали обвинения со стороны представителей «Грузинской мечты» в адрес программ США в разжигании беспорядков. Недавно председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что некоторые программы USAID поощряют «экстремизм» и «поляризацию».

