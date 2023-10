Заместитель администратора USAID: заявления о том, что USAID «поддерживает революцию», являются ложными

26 октября посол Эрин МакКий, заместитель администратора USAID в Бюро Европы и Евразии, опровергла утверждения «Грузинской мечты» о том, что USAID «финансирует экстремистов» в стране через местные неправительственные организации.

Посол МакКий заявила, что «прежде всего, USAID работает с различными общественными и неправительственными организациями, чтобы помочь укрепить и улучшить демократический процесс». По ее словам, основой успешной демократии являются свободные, справедливые и безопасные выборы, которые гарантируют, что голос каждого гражданина будет услышан. «Любое утверждение о том, что Соединенные Штаты поддерживают революцию через USAID, является откровенной ложью и, откровенно говоря, дезинформацией», – отметила она.

«К сожалению, именной такой была реакция, и мы поддерживаем все организации, представляющие грузинский народ, в защите его прав. Наша цель — защитить и сохранить демократический процесс и обеспечить, чтобы результатом были свободные и справедливые выборы, и результат был неизбежен, независимо от того, кто победит», — добавила посол.

Этим заявлением посол ответила на критику «Грузинской мечты», согласно которой программы, поддерживаемые США, поощряют создание беспорядков в Грузии. Председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил 24 октября, что некоторые программы USAID разжигают «экстремизм» и «поляризацию».

