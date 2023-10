Папуашвили: USAID и EED «финансируют экстремизм в Грузии»

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили 24 октября озвучил очередные обвинения в адрес Агентства США по международному развитию (USAID) и Европейского фонда за демократию (EED), заявив, что некоторые из их программ поощряют «экстремизм» и «поляризацию». Он потребовал «разъяснений» от США и ЕС в то время, как правящая партия и Служба безопасности усилили давление на гражданских активистов.

«Уже какой по очереди скандал, в котором замешано USAID, и это очень печально для меня», – заявил спикер Парламента, отметив, что «очевидно, что некоторые чиновники на месте в USAID так неуважительно относятся к тому доброму имени, которое есть у помощи американского народа в Грузии».

В этом контексте Папуашвили заявил, что от USAID до сих пор нет ответа, вмешивалась ли организация в выборы 2020 года, хотя «в данном случае отсутствие ответа является подтверждением того, что USAID вмешивался в выборы 2020 года посредством того, что финансируемая им организация (ISFED) распространяла фальшивые результаты параллельного подсчета (что ISFED опровергла неоднократно), а сами чиновники USAID знали об этом и скрывали это от грузинского общества».

Затем Папуашвили затронул две темы, которые активно освещаются в СМИ, аффилированных с правящей партией, – т.н. дело «тренингов», когда Служба госбезопасности допрашивает гражданских активистов в связи с участием в тренинге на тему мирного сопротивления, а вторая тема касается выплаты организацией «Демократическая инициатива Грузии» штрафов, наложенных на активистов после административного задержания.

«Мы видим, что существует определенный собранный круг. С одной стороны, людям проводят тренинги, чтобы у них была более радикальная повестка дня. Потом их поддерживают, когда проводятся радикальные акции», – сказал Папуашвили, – «В конце концов, имеет место их покрывательство, когда они нарушают закон… Выплата штрафов — это карт-бланш для насильников, и, конечно, это совершенно неприемлемо».

Председатель Парламента заявил, что «мы ждем разъяснений, как со стороны USAID, так и особенно со стороны EED – Европейского фонда демократии… который тайно действует в Грузии». По его словам, на фоне призывов ЕС к деполяризации в Грузии «деньги ЕС через созданную им организацию EED тратятся в Грузии на поощрение экстремизма».

В этом же контексте он упомянул движение «Дроа», которое, по его словам, является «группой, отвергающей выборы и в то же время отличается радикализмом». По словам Папуашвили, эта организация выплатила «залог за Нику Мелиа, обвиняемого в штурме Парламента». «Эта организация финансирует (движение) «Позор» и ее кампанию, которая послужила романтизации коктейля Молотова, и эта организация, как оказалось, дает прямой карт-бланш этим людям, которые нарушают закон и применяют насилие во время демонстраций», – добавил он.

Папуашвили заявил, что важно получить разъяснения по этому вопросу со стороны Евросоюза, в том числе посольств стран-членов. «Насколько это скрытое финансирование в Грузии вписывается в ценности ЕС, и особенно когда деньги идут радикальным группировкам, отмежевывается ли ЕС от этого, если это такое финансирование, которое он считает правильным. Еще раз, любой цент, потраченный в Грузии, тратится против интересов граждан ЕС и, самое главное, против интересов грузинского народа», – заявил Шалва Папуашвили.

