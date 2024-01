Грузия занимает третье место в Индексе Восточного партнерства

Согласно обновленному Индексу Восточного партнерства, который был опубликован 24 января, среди шести стран Восточного партнерства Грузия занимает третье место с показателем 0,63 балла. На первом месте Молдова, на втором – Украина. Армения, Азербайджан и Беларусь делят четвертое, пятое и шестое места, соответственно.

В издании за 2023 год обсуждается агрессивная война России против Украины и представлена ​​подробная информация о ходе реформ в шести странах Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина), а также об их сближении с ЕС. Индекс оценивает прогресс, достигнутый странами Восточного партнерства по трем основным направлениям: 1. Демократия, хорошее управление и верховенство закона; 2. Сближение политики с Европейским Союзом; 3. Устойчивое развитие.

В связи с Грузией в документе говорится: «страна потеряла важные позиции с точки зрения демократии и эффективного управления, а также в направлении сближения политики». Согласно документу, в действительности показатели Грузии характеризовались значительным, если не резким, снижением во многих сферах, что является результатом политической поляризации в стране.

В документе подчеркивается, что «значительное снижение наблюдалось практически во всех тематических областях, определяемых этим индексом, таких как демократические права, выборы и политический плюрализм, борьба с коррупцией, механизмы защиты прав человека, подотчетность государства, независимые СМИ, публичная администрация, рыночная экономика, свобода, безопасность и правосудие, окружающая среда и политика климата», и что единственным исключением является свобода собраний.

Несмотря на то, что в ноябре 2023 года Грузия получила статус кандидата в члены ЕС, результаты индекса отражают значительное ухудшение состояния надлежащего управления и верховенства закона, что сопровождается широко распространенной политической поляризацией.

В то же время индекс признает прогресс Молдовы и Украины в достижении целей реформ ЕС и «ускорении их сближения с ЕС, несмотря на очень сложные обстоятельства», добавляя, что «две страны-кандидата в ЕС неуклонно реализуют системные изменения, которых от них ожидает Брюссель для дальнейшего прогресса на пути к вступлению».

В докладе признаются достижения Молдовы в области избирательной реформы, политического плюрализма, борьбы с коррупцией и создания равных возможностей, а по поводу Украины в докладе учитываются тяжелые последствия войны, при этом подчеркиваются достижения страны в области независимости СМИ, свободы выражения мнений, свободы собрания и объединений, независимость судебной власти и в направлении борьбы с коррупцией.

Индекс Восточного партнерства – это инструмент мониторинга, который отражает прогресс реформ в шести странах Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова, Украина) в направлении демократии, надлежащего управления и верховенства закона, сближения политики с ЕС и устойчивого развития. Индекс Восточного партнерства подготовлен Форумом гражданского общества Восточного партнерства при финансовой поддержке ЕС.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)