Парламент Грузии утвердил премьер-министра и новый состав правительства

Парламент Грузии 8 февраля утвердил Ираклия Кобахидзе новым премьер-министром, а также новый состав правительства страны. 11 из 12 членов правительства сохранили свои должности.

Ираклий Гарибашвили подал в отставку с поста премьер-министра 29 января. На его место был представлен председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе. После голосования, состоявшегося на пленарном заседании Парламента, где были официально назначены все министры, включая премьер-министра, депутаты выразили доверие новому правительству Грузии.

Все присутствующие депутаты «Грузинской мечты» 84 голосами против 10 поддержали правительство премьер-министра Кобахидзе и правительственную программу «Ради построения европейского государства». На заседании присутствовало 105 депутатов.

Единственным новым членом Кабинета министров стал Ираклий Чиковани, сменивший на посту министра обороны Джуаншера Бурчуладзе.

Состав правительства, который был утвержден Парламентом, выглядит следующим образом:

министр экономики и устойчивого развития и первый вице-премьер – Леван Давиташвили;

министр иностранных дел – Илья Дарчиашвили;

министр обороны – Ираклий Чиковани;

министр внутренних дел – Вахтанг Гомелаури;

министр финансов – Лаша Хуцишвили;

министр регионального развития и инфраструктуры – Ираклий Карселадзе;

министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства – Отар Шамугия;

государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства – Теа Ахвледиани;

министр по делам ВПЛ с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты – Зураб Азарашвили;

министр образования, науки и молодежи – Георгий Амилахвари;

министр юстиции – Рати Брегадзе;

министр культуры и спорта – Теа Цулукиани.

Выступление Ираклия Кобахидзе

Перед утверждением Ираклий Кобахидзе представил Парламенту правительственную программу «Ради построения европейского государства».

В ходе своего выступления Кобахидзе несколько раз упомянул основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили и поблагодарил ее за выдвижение его кандидатуры на пост премьер-министра. «То, что сегодня в Грузии есть демократия, мир, экономический прогресс и она стала страной-кандидатом на членство в ЕС – это, прежде всего, заслуга господина Бидзины Иванишвили», – сказал он. Кобахидзе раскритиковал прежнюю власть за «репрессивный режим», «элитную коррупцию», фальсификацию выборов, «политику нулевой терпимости», «монополизацию СМИ» и российско-грузинскую войну в августе 2008 года. По его словам, мечта правящей партии – восстановить территориальную целостность Грузии мирным путем и полностью искоренить бедность.

После этого Кобахидзе рассказал о дальнейших планах и реформах нового кабинета министров и озвучил свои взгляды на различные отрасли, включая экономику, социальную политику, здравоохранение, оборону, культуру, образование, внешнюю политику, оккупированные территории, грузинскую диаспору.

Кобахидзе подчеркнул, что политика по многим направлениям останется неизменной. Он подчеркнул важность укрепления идеи грузинской семьи, что, по его словам, станет одним из приоритетов его правительства.

Кобахидзе заявил, что «в 2004-2012 годах тогдашняя власть сделала все, чтобы разрушить структуру общества, «стмыть» интеллигенцию, уничтожить гражданское общество, за чем последовало формирование псевдоэлиты, которая по сей день занимается пропагандой псевдолиберальной идеологии в Грузии и находится на передовой линии борьбы с государством и Церковью.

По словам Кобахидзе, его правительство сделает все для укрепления грузинского общества и его структуры. Он также отметил, что особое внимание будет уделено патриотическому развитию молодежи. Кобахидзе также отметил, что наркополитика государства будет ужесточена и что правительство будет противостоять пропаганде, направленной на формирование лояльного отношения к наркотикам в обществе.

В завершение выступления Кобахидзе заявил, что, следуя принципу секуляризма, государство примет все меры для дальнейшего укрепления одного из краеугольных камней национальной идентичности – Грузинской Православной Церкви, чтобы защитить ее от «необольшевистских атак».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)