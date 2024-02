Кандидата на пост министра иностранных дел заслушали на совместном заседании комитетов

На совместном заседании комитетов по внешним отношениям, интеграции с Европой и диаспоры и Кавказа Парламента Грузии обсуждался вопрос объявления доверия составу правительства и правительственной программе «Ради построения европейского государства». Члены комитетов заслушали кандидата на пост министра иностранных дел Илию Дарчиашвили.

Выступая на заседании, Дарчиашвили заявил, что усилия МИД будут направлены на достижение дальнейшего прогресса и максимальное использование возможностей от получения статуса кандидата на вступление Грузии в ЕС. По его словам, в результате комплексных реформ, проведенных правительством, в 2023 году Грузия достигла «беспрецедентного результата» в истории евроинтеграции и получила статус кандидата.

Дарчиашвили акцентировал внимание на роли т.н. «Среднего коридора», связывающего Азию и Европу, и заявил, что Грузия продолжит предпринимать важные шаги в этом направлении. «Особенно важно подчеркнуть активизацию работы в направлении энергетики, транспорта и цифровой «связности» с Евросоюзом», – сказал он. По его словам, для поддержания высокого уровня поддержки членства в Евросоюзе среди населения и обеспечения осведомленности граждан Грузии по-прежнему приоритетным будет ведение стратегических коммуникаций и борьба с дезинформацией.

Кандидат в министры отметил, что утверждена Стратегия коммуникации правительства на 2024-2027 годы, одной из составляющих которой является борьба с дезинформацией. По его словам, МИД запланировал и реализует конкретный план по повышению осведомленности населения о европейских ценностях и преимуществах членства страны в ЕС. Илья Дарчиашвили также обратил внимание на прогресс Грузии в направлении интеграции в НАТО. По его словам, в этом плане Грузия также имеет ощутимые результаты. В частности, на Мадридском саммите 2022 года была одобрена новая Стратегическая концепция НАТО — пакет мер помощи, адаптированный к Грузии. «В коммюнике Вильнюсского саммита 2023 года вновь была подтверждена непоколебимая поддержка союзниками Грузии, ее суверенитета и территориальной целостности», — сказал он.

Дарчиашвили подчеркнул приверженность Грузии углублению двусторонних отношений с европейскими странами. Он рассказал о текущем сотрудничестве с Великобританией, Францией, Германией и скандинавскими странами и подчеркнул особую поддержку Германией национальных целей Грузии. Кандидат на пост министра также обратил внимание на важность углубления стратегического сотрудничества с Китаем, усиления транзитной функции Грузии и углубления более широких экономических, культурных отношений и связей между народами.

Дарчиашвили рассказал об усилиях государства по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом. Он подчеркнул важность реализуемых программ поддержки диаспорских организаций, воскресных школ и культурных центров. В ходе своего выступления Дарчиашвили также рассказал о роли культурной дипломатии, которая является незаменимым механизмом для лучшего представления страны на международной арене и содействия вовлечению страны в культурные, образовательные и научные процессы. В этой связи кандидат в министры особо отметил участие Грузии в международном фестивале искусств «Европалия» и других проектах.

Кандидат на пост министра подчеркнул, что «Министерство иностранных дел Грузии продолжает работать ради главного приоритета страны – укрепления суверенитета страны и мирного восстановления территориальной целостности». По его словам, МИД прилагает усилия по реализации политики мирного урегулирования российско-грузинского конфликта, как в плане деоккупации Россией грузинских территорий, так и в плане примирения и взаимодействия между разделенными линией оккупации общинами. В этом контексте Илья Дарчиашвили акцентировал внимание на важности достижения ощутимого результата на Женевских международных переговорах. «Мы продолжим тесно сотрудничать с организациями-сопредседателями и США как участником переговоров, а также со странами-членами ЕС, чтобы найти пути достижения прогресса в переговорах и обеспечить эффективную международную поддержку», – заявил кандидат в министры. Он также отметил международные резолюции, поддерживающие суверенитет и территориальную целостность Грузии, и подтвердил приверженность политике непризнания, а также примирения и обеспечения международного участия в этом процессе.

По словам Дарчиашвили, несмотря на сложную ситуацию в регионе, Грузия проводила взвешенную политику и неоднократно содействовала общению между Азербайджанской Республикой и Арменией. Кандидат в министры еще раз подтвердил готовность страны продолжать политику соседства, основанную на мире и стабильности. «С точки зрения содействия миру и стабильности в регионе важным шагом стала инициатива Грузии о мирном соседстве», – сказал он.

В ходе своего выступления Илья Дарчиашвили также говорил о важности диверсификации транспортно-энергетических коридоров и роли т.н. «среднего коридора», соединяющего Азию и Европу. Дарчиашвили подчеркнул важность Грузии как энергетического центра. Он также отметил, что транзитные возможности Грузии возросли, и страна стала важным игроком в Черноморском регионе, что сделало активизацию регионального сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах еще более актуальной. По его словам, усилия будут направлены на дальнейшее углубление стратегических политических связей со странами Центральной Азии, Азии и Ближнего Востока.

Сессия вопросов и ответов

Представители оппозиции встретили выступление кандидата в министры с критикой. Их вопросы касались планов деоккупации, китайско-грузинских отношений и интеграции в ЕС. Представитель оппозиции спросил Дарчиашвили, почему он ни раз не поехал в Украину в знак солидарности после российского вторжения.

Дарчиашвили не стал прямо отвечать на вопрос, почему он не ездил в Украину в течение двух лет, а лишь подчеркнул поддержку Грузией Украины посредством резолюций ООН и правительственных инициатив. Что касается усилий по деоккупации, он еще раз подчеркнул важность Женевских международных переговоров и политики непризнания. Касаясь китайско-грузинских отношений, кандидат в министры отметил, что отношения с Китаем необходимо активизировать для дальнейшего развития проекта «Срединного коридора», который, по его словам, будет чрезвычайно выгоден для экономики Грузии.

Депутат оппозиционной партии «Лело» Ана Нацвлишвили спросила его, выдвигалось ли требование о непризнании оккупированных территорий при подписании стратегического партнерства с Китаем, как это сделала Грузия в отношении «принципа одного Китая». Дарчиашвили ответил, что Китай в целом не признает Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию.

На эту же тему депутат политической группы Европейских социалистов Придон Инджия заявил, что Женевские международные дискуссии на протяжении 15 лет не принесли результатов, поскольку США не очень заинтересованы в участии, поскольку их устраивают нынешний статус-кво. «Учитывая, что Китай стал нашим стратегическим партнером и однозначно поддерживает и декларирует единство Грузии, не лучше ли параллельно Женевскому формату иметь второй формат, в котором будет участвовать Китай», – сказал он.

Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе поинтересовался низким Индексом Восточного партнерства Грузии и спросил, почему Украина, Молдова и даже Армения превзошли Грузию в Индексе Восточного партнерства в таких областях, как защита прав человека и демократия. Дарчиашвили ответил, что Индекс Восточного партнерства не имеет ничего общего с Евросоюзом и не является надежным документом, поскольку его написали эксперты, а не представители Евросоюза. По его словам, даже сама Платформа Восточного партнерства не берет на себя ответственность за то, что написано в документе.

Наконец, были подняты вопросы о том, когда начнется регистрация избирателей и откроются избирательные участки в разных странах для грузинских иммигрантов, а также о возможности дистанционного голосования. Дарчиашвили ответил, что процесс начнется с согласования с ЦИК и консульствами в этих странах. Что касается дистанционного голосования, по его словам, оно сопряжено с рисками и поэтому такой возможности на данном этапе не существует.

На комитетском слушании депутаты поддержали кандидата в министры и программу правительства.

