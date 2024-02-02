 Placeholder canvas
Новости

В январе 2024 года годовая инфляция составила 0,0%

Civil.ge Send an email 02/02/2024 - 13:00
8 1 minute read

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 2 февраля, годовая инфляция в январе 2024 года составила 0,0%, а по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,3%.

На формирование годовой инфляции в основном повлияло изменение цен на следующие группы: различные товары и услуги (рост на 9,2%); транспорт (рост на 4,3%); алкогольные напитки и табачные изделия (рост на 3,5%); здравоохранение (снижение на 3,3%); продукты питания и безалкогольные напитки (снижение на 2,4%).

Что касается месячной инфляции, здесь основное влияние на формирование цен оказало изменение цен на следующие группы: продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 1,7%); мебель, предметы домашнего обихода, товары для дома (рост на 1,4%) и жилье, вода, электричество, газ (снижение на 3,3%).

Что касается группы продуктов питания и безалкогольных напитков, в январе цены выросли на следующие подгруппы: овощи и огородные овощи (5,9%); фрукты и виноград (4,7%); сахар, варенье и другие сладости (3,9%); рыба (2,9%); масло и жир (2,1%); молоко, сыр и яйца (1,7%).

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 02/02/2024 - 13:00
8 1 minute read

მსგავსი/Related

Суд оштрафовал задержанного при выселении семьи на улице Кекелидзе журналиста

31/01/2024 - 17:45

Телекомпания «Формула» прекращает развлекательные программы и переходит на информационно-аналитические передачи

31/01/2024 - 16:33

НБГ снизил ставку рефинансирования с 9,5% до 9%

31/01/2024 - 16:22

Служба статистики: ВВП Грузии в декабре 2023 года вырос на 8,3%

31/01/2024 - 15:03
© Copyright: Civil Georgia 2024
Back to top button