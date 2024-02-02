В январе 2024 года годовая инфляция составила 0,0%

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 2 февраля, годовая инфляция в январе 2024 года составила 0,0%, а по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,3%.

На формирование годовой инфляции в основном повлияло изменение цен на следующие группы: различные товары и услуги (рост на 9,2%); транспорт (рост на 4,3%); алкогольные напитки и табачные изделия (рост на 3,5%); здравоохранение (снижение на 3,3%); продукты питания и безалкогольные напитки (снижение на 2,4%).

Что касается месячной инфляции, здесь основное влияние на формирование цен оказало изменение цен на следующие группы: продукты питания и безалкогольные напитки (рост на 1,7%); мебель, предметы домашнего обихода, товары для дома (рост на 1,4%) и жилье, вода, электричество, газ (снижение на 3,3%).

Что касается группы продуктов питания и безалкогольных напитков, в январе цены выросли на следующие подгруппы: овощи и огородные овощи (5,9%); фрукты и виноград (4,7%); сахар, варенье и другие сладости (3,9%); рыба (2,9%); масло и жир (2,1%); молоко, сыр и яйца (1,7%).

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